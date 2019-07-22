Что объединяет компании разных государств, и какие им предстоят совместные проекты? Об этом "РГ" спросила участников 11-го заседания правления МАТН.

Господин Коциан, какие общие проблемы стоят перед транспортировщиками нефти?

Ярослав Коциан: Сейчас я не вижу масштабных проблем. Конечно, в ходе нашей повседневной работы мы постоянно решаем много задач. Для нас очень важно, что транспортировка нефти с востока на запад идет по плану. У нас очень хорошие отношения со всеми транспортными компаниями-операторами южной ветви "Дружбы".

Какая доля российской нефти поступает по "Дружбе" в Чехию?

Ярослав Коциан: Ситуация стабильная - 50 процентов нефти поступает через "Дружбу", остальное - через Трансальпийский трубопровод (TAL). Мы планируем продолжать такие поставки и в будущем.

Пострадали ли чешские НПЗ от загрязненной нефти?

Ярослав Коциан: Не серьезно. Мы обнаружили хлорорганику в нефти, но не в больших количествах. Конечно, пришлось временно остановить трубопровод и использовать госрезервы, чтобы обеспечить чешские НПЗ. Но вопрос решаемый: смешиваем с чистой нефтью и устраняем проблему.

Как партнеры по трубопроводной системе "Дружба" справились с ситуацией, связанной с некондиционной нефтью?

Ярослав Коциан: Я хочу поставить очень высокую оценку тому, какую роль сыграла в этом наша Международная ассоциация, поскольку у всех участников была возможность сообщать друг другу, что происходит на той или иной конкретной территории трубопровода. Было очень важно посылать позитивные сигналы чешской общественности о том, что на автозаправках каждый день будет дизельное топливо и другие нефтепродукты.

Не сократятся ли, по вашему мнению, трубопроводные поставки российской нефти в Европу?

Ярослав Коциан: Не могу говорить о всей Европе, скажу о нашей компании. "Транснефть" - очень надежный деловой партнер для всех, и мы будем продолжать сотрудничать. Нефтепровод "Дружба" работает, мы пользуемся им каждый день. Предложение построить трубопровод "Дружба" 50 лет назад было экономически выгодным, так как это самый дешевый и экологичный способ транспортировки нефти. С моей точки зрения, для Чехии это по-прежнему самый лучший вариант.

Ференц Петерфалви, директор направления трубопроводного транспорта компании MOL (Венгрия).

Господин Петерфалви, с какими вызовами сейчас сталкивается трубопроводная система в Европе?

Ференц Петерфалви: Основной вызов - стареющая трубопроводная система, которую необходимо поддерживать для обеспечения надежности и безопасности. Еще одна проблема - хищения или попытки хищения из трубопроводов. Лет десять назад это была огромная проблема в Венгрии. В-третьих, необходимо повышать уровень кибербезопасности. И все это на фоне того, что общество стало менее терпимо, чем раньше, к сбоям в работе трубопроводов.

Что дает вашей компании участие в МАТН?

Ференц Петерфалви: В предыдущие десятилетия мы контактировали в основном со специалистами из соседних стран. В рамках МАТН установили личные и профессиональные контакты. Мы можем консультироваться и рассчитывать на опыт и результаты научно-исследовательской деятельности "Транснефти", которая работает с различными типами трубопроводов. Компании меньшего масштаба не в состоянии позволить себе такой высокий уровень НИОКР. Возможность опираться на опыт российской компании - большая выгода для всех.