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Рубрика: Экономика

Диалоги партнеров

Российская газета - Спецвыпуск № 159(7917)
Что объединяет компании разных государств, и какие им предстоят совместные проекты? Об этом "РГ" спросила участников 11-го заседания правления МАТН.
Ярослав Коциан, председатель совета директоров Mero, Чехия. Ярослав Коциан, председатель совета директоров Mero, Чехия.
Ярослав Коциан, председатель совета директоров Mero, Чехия.

Господин Коциан, какие общие проблемы стоят перед транспортировщиками нефти?

Ярослав Коциан: Сейчас я не вижу масштабных проблем. Конечно, в ходе нашей повседневной работы мы постоянно решаем много задач. Для нас очень важно, что транспортировка нефти с востока на запад идет по плану. У нас очень хорошие отношения со всеми транспортными компаниями-операторами южной ветви "Дружбы".

Какая доля российской нефти поступает по "Дружбе" в Чехию?

Ярослав Коциан: Ситуация стабильная - 50 процентов нефти поступает через "Дружбу", остальное - через Трансальпийский трубопровод (TAL). Мы планируем продолжать такие поставки и в будущем.

Пострадали ли чешские НПЗ от загрязненной нефти?

Фото: Егор Гуреев
Партнеры по "Дружбе" совместно решили ситуацию с некондиционной нефтью

Ярослав Коциан: Не серьезно. Мы обнаружили хлорорганику в нефти, но не в больших количествах. Конечно, пришлось временно остановить трубопровод и использовать госрезервы, чтобы обеспечить чешские НПЗ. Но вопрос решаемый: смешиваем с чистой нефтью и устраняем проблему.

Как партнеры по трубопроводной системе "Дружба" справились с ситуацией, связанной с некондиционной нефтью?

Ярослав Коциан: Я хочу поставить очень высокую оценку тому, какую роль сыграла в этом наша Международная ассоциация, поскольку у всех участников была возможность сообщать друг другу, что происходит на той или иной конкретной территории трубопровода. Было очень важно посылать позитивные сигналы чешской общественности о том, что на автозаправках каждый день будет дизельное топливо и другие нефтепродукты.

Не сократятся ли, по вашему мнению, трубопроводные поставки российской нефти в Европу?

Ярослав Коциан: Не могу говорить о всей Европе, скажу о нашей компании. "Транснефть" - очень надежный деловой партнер для всех, и мы будем продолжать сотрудничать. Нефтепровод "Дружба" работает, мы пользуемся им каждый день. Предложение построить трубопровод "Дружба" 50 лет назад было экономически выгодным, так как это самый дешевый и экологичный способ транспортировки нефти. С моей точки зрения, для Чехии это по-прежнему самый лучший вариант.

Ференц Петерфалви, директор направления трубопроводного транспорта компании MOL (Венгрия).

Господин Петерфалви, с какими вызовами сейчас сталкивается трубопроводная система в Европе?

Ференц Петерфалви: Основной вызов - стареющая трубопроводная система, которую необходимо поддерживать для обеспечения надежности и безопасности. Еще одна проблема - хищения или попытки хищения из трубопроводов. Лет десять назад это была огромная проблема в Венгрии. В-третьих, необходимо повышать уровень кибербезопасности. И все это на фоне того, что общество стало менее терпимо, чем раньше, к сбоям в работе трубопроводов.

Что дает вашей компании участие в МАТН?

Фото: Алексей Дружинин
"Транснефть": Претензии должны быть подтверждены документально

Ференц Петерфалви: В предыдущие десятилетия мы контактировали в основном со специалистами из соседних стран. В рамках МАТН установили личные и профессиональные контакты. Мы можем консультироваться и рассчитывать на опыт и результаты научно-исследовательской деятельности "Транснефти", которая работает с различными типами трубопроводов. Компании меньшего масштаба не в состоянии позволить себе такой высокий уровень НИОКР. Возможность опираться на опыт российской компании - большая выгода для всех.

Экономика Отрасли Нефть и газ
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