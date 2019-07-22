Выпускники вузов будут сдавать экзамен на профпригодность

Все чаще в объявлениях о найме на работу вместо специальности просто указан набор навыков и умений - квалификаций, необходимых потенциальному сотруднику.

Выпускник медвуза должен обладать не только глубокими знаниями, но и необходимыми практическими навыками. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Диплом "вышки" теряет цену? Почему компании не довольны качеством обучения в вузах? Как будут меняться университетские программы? Об этом корреспондент "РГ" беседует с генеральным директором Национального агентства развития квалификаций Александром Лейбовичем.

Александр Наумович, какие профессии "с дипломом" могут исчезнуть уже в ближайшем будущем? Говорят, что подобная участь может ждать даже юристов?

Александр Лейбович: Вузовские программы строятся на основе более широкого профиля, а присваиваемые квалификации в основном не привязаны к конкретным позициям на рынке труда. У колледжей и техникумов традиционно гораздо более тесные связи с рынком труда, с производственными процессами. Вот почему их перечень, конечно, сильнее подвержен изменениям, связанным непосредственно с рынком. В высшем образовании изменения зависят в основном от изменений в технологиях, а также от развития каких-то принципиально новых крупных секторов экономики.

Тем не менее выпускники вузов, особенно бакалавры, сталкиваются с проблемами трудоустройства именно из-за нечеткого понимания работодателями их места на предприятиях. Поэтому наравне с дипломом (степенью) выпускник высшей школы должен получать и профессиональную квалификацию. Просто она должна быть более широкой, более "рамочной", чем те же квалификации рабочих. Это может потребовать и модернизации перечня направлений подготовки для вузов.

Возьмем инженеров: их, например, нужно будет переучивать в связи с переходом на цифру?

Александр Лейбович: Безусловно, будут изменения профилей подготовки, но это уже более точечная работа, которой занимаются сами вузы.

Изменения диктуются новыми технологиями?

Александр Лейбович: Конечно. Возьмите любую наиболее близкую каждому человеку профессию - стоматолог или хирург. Сами технологии в медицине обновились кардинально: используются 3D-проекции, наноматериалы, а значит, нужны новые квалификации. Да, сама профессия не меняется, меняются технологии внутри нее. Как десять лет назад поступали на ортодонта, так и сегодня будут поступать, но внутри образовательной программы - существенные изменения в духе времени.

Вы говорите о профквалификации. Но ведь не все знают, что это такое.

Александр Лейбович: Это набор компетенций (знаний, навыков, опыта деятельности), которые связаны с определенным классом рабочих мест, с разделением труда. И эти компетенции должны быть официально подтверждены свидетельством о квалификации, получить признание профсообщества. Это похоже на диплом о высшем образовании. Только диплом не нужно подтверждать по истечении времени, а вот квалификацию - да.

Допустим, когда-то получили диплом педагога, но ушли в бизнес и до сего дня были успешным предпринимателем. Бизнес развалился, и вы хотите вернуться в школу: ведь диплом педагога на руках. Но так просто не получится. Придется сдать профессиональный экзамен, подтвердить квалификацию.

Какие профессии сегодня требуют подтверждения квалификации?

Александр Лейбович: Те, которые связаны с повышенной ответственностью. В социальной сфере это прежде всего профессии врача и учителя, в технических областях - те, которые связаны с техногенными рисками.

Национальное агентство в этом году запускает мониторинг, чтобы сблизить запросы бизнеса с образовательными программами. Как это будет?

Александр Лейбович: Принципиальный момент: впервые мы делаем мониторинг не на уровне профессий вообще, а именно на уровне конкретных квалификаций. Наверное, все помнят историю 90-х годов, когда был "макросигнал" от рынка о нехватке юристов, экономистов. Многие вузы тогда переориентировали свои программы. Появилось огромное количество специалистов, но, как выяснилось, работодателей они все равно не удовлетворяют.

Вузы должны четко знать конкретные запросы бизнеса и предприятий?

Александр Лейбович: Обязательно. Сегодня в большинстве отраслей работают Советы профессиональных квалификаций - в области информационных технологий, машиностроения, финансового рынка, нанотехнологий, ЖКХ и другие. Все они активно общаются с вузами.

Активно внедряется система независимой оценки квалификаций. Как она уживется с теми же госэкзаменами в вузах?

Александр Лейбович: Мы ведем пилотный проект - интеграция процедуры итоговой аттестации студентов и подтверждения профессиональной квалификации. В нем участвуют 11 отраслевых советов, образовательные организации из 17 регионов. Есть и вузы. Задача в том, чтобы возможность получить кроме диплома еще и свидетельство о профквалификации не приводила к дополнительным издержкам. Такие решения нам удается находить. По результатам пилотного проекта будем предлагать закрепить это законодательно.

Значит, чтобы найти нормальную работу, выпускнику, кроме "корочки" нужно еще свидетельство, подтверждающее владение практиками?

Александр Лейбович: Совершенно верно. Потому что цели и задачи, которые ставятся образовательными стандартами, имеют достаточно общий характер. А вопросы работодателя предельно четкие: что вы умеете делать здесь и сейчас? От ряда крупных вузов, кстати, уже есть предложения. Высшая школа экономики готова работать в этом направлении, некоторые технические университеты.

Подтверждения квалификации требуют прежде всего профессии врача и учителя, а также те, которые связаны с техногенными рисками

По интернету гуляет атлас профессий, которые в ближайшие 10-20 лет исчезнут. В "черном списке" кого только нет: билетер, парковщик, курьер, инспектор ДПС, шахтер, официант, швея, прораб…

Александр Лейбович: Да, есть позиции, которые наверняка исчезнут. А вот, скажем, про швею я бы поспорил. Вопрос, конечно, в новой технологии. Широком использовании 3D-моделирования, голографии. Но сама профессия останется. И давайте не путать профессии и умения внутри этих профессий - компетенции. Кстати, в том перечне "исчезающих" профессий много того, что профессией вовсе не является. Вы видели, чтобы где-то учили на парковщика или носильщика? Нет таких профессий. И нет соответствующих образовательных стандартов. Все это просто виды трудовой деятельности.