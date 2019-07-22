Xiaomi показала дешевый смартфон Redmi с 64-мегапиксельной камерой

На официальной странице бренда Redmi появилось изображение-тизер, намекающее на выпуск нового смартфона, который будет оснащен камерой сверхвысокого разрешения - 64 мегапикселя.

На снимке изображен кот, часть изображения увеличена, чтобы зритель мог различить мельчайшие подробности.

Новый смартфон Redmi, по всей видимости, станет первым в мире смартфоном с 64-мегапиксельной камерой, пишет Gizmochina.

Издание уточняет, что в устройстве, по всей видимости, будет использоваться сенсор ISOCELL Bright GW1 от Samsung. В условиях недостаточного освещения разрешение снимков будет снижаться до 16 мегапикселей - за счет того, что четыре рядом расположенных пикселя будут объединяться в один.

Бренд Redmi позиционируется головной компанией Xiaomi как бюджетный и ориентированный на онлайн-продажи, поэтому эти смартфоны дешевле флагманской серии Mi.