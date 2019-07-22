Xiaomi выпустит необычный смартфон за 4600 рублей

Компания Xiaomi на собственной платформе для краудфандинга собирает средства на выпуск компактного смартфона с вытянутым экраном. Он будет относиться к линейке Qin.

Новый компактный смартфон Qin. Фото: Xiaomi

Смартфон обзаведется необычным вытянутым 5,05-дюймовым экраном с соотношением сторон 22,5:9 (и разрешением 1440x573 пикселей), который будет занимать почти всю переднюю поверхность. Судя по рендерам, на ней не останется места для фронтальной камеры.

Что касается основной камеры, то ее разрешение составит 5 мегапикселей. Смартфон получит аккумулятор емкостью 2100 мАч, 32 гигабайта постоянной памяти, порт USB-C.

Управляться смартфон будет операционной системой Android Go - это намек на то, что процессор и объем ОЗУ не будут впечатлять. Однако аппарат не будет дорогим - его предлагают за 499 юаней, или около 4600 рублей.