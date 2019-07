Однажды одному веселому британцу Ричарду Кёртису, придумавшему "Мистера Бина" и фильм "Реальная любовь", пришла в голову мысль: а что, если бы во всем мире все, кроме него, позабыли про существование The Beatles - главного наследия Великобритании после Шерлока Холмса и чипсов с рыбой? А он возьми и напиши про это сценарий. А его друг, еще один британец, только более хмурый, с редкими проблесками оптимизма вроде "Миллионера из трущоб", возьми да и сними про это все кино.

Пол МакКартни и Ринго Старр сказали: "Окей", Йоко Оно кивнула, Оливия Харрисон ей поддакнула - фильм вышел в прокат. В Британии похихикали - и забыли. В России, правда, отдельные люди будут называть фильм культовым, строить вокруг него замки из зыбучего песка и орать: "Ты чего, "битлов" не уважаешь?" похлеще британцев. А орать не из-за чего.

Все крутится вокруг односложного анекдота, который повторяется много раз подряд. Ха-ха, посмотрите, музыкант-неудачник после аварии - единственный, кто помнит про главную группу Великобритании. Ха-ха, он поет их песни и становится всемирно известным. Ха-ха, к герою в дом пришел Эд Ширан, а папа протагониста его не узнает. Ха-ха, герой гуглит "The Beatles", а находит лишь информацию о жуках. Ха-ха. Ха-ха. Ха. Х…

Умный и талантливый Дэнни Бойл должен был понимать, что вытянуть такой сюжет на одних только предсказуемых шутках и единственном на весь фильм недоуменном лице дебютанта в большом кино Химеша Пателя - задача, непосильная даже для мировых комедиографов типа Вуди Аллена. Даже эпатажная режиссура мастера британского кино не может спасти фильм от непрошибаемой скуки, которая наступает примерно через двадцать минут после начала фильма - где-то на шутке про Childish Gambino и исчезновение сигарет из "альтернативной безбитловой вселенной Marvel/DC (нужное вставить)". Экспрессия и интеллигентное, но беззубое, как главный герой до поры до времени, "гы-гы-гы" прет изо всех щелей, но зрителя не сметает потоком юмора - он просто приедается и становится таким же обыденным, как факт, что никто не знает о существовании Yesterday и субмарины желтого цвета.

Самое обидное, что The Beatles исчезают не только из мира фильма, но постепенно и из самого фильма. То есть, они, конечно же, появляются в течение всего хронометража - их песни, цитаты из них, упоминания, даже забавное камео Роберта Карлайла присутствует (самые догадливые, впрочем, уже зашли на IMDb и все себе заспойлерили). Но в целом роль легендарной группы в сюжете сводится просто к тому, чтобы присобачить к наследию легендарного коллектива очередную историю про "парня, который смог", во второй половине вырастающую в банальнейшую мелодраму про выбор между успехом и любовью. Выглядит примерно так же, как поступает главный герой, - как присвоение чужого во имя собственного успеха (в данном случае - повторения формулы "Миллионера из трущоб").

А ведь сколько можно было сделать, перенеси действие в 60-70-80-е - и сексуальная революция, и война во Вьетнаме, и не состоявшееся убийство Джона Леннона, и много чего другого. Можно даже было сделать еще смешнее - если бы в этой альтернативной вселенной главный герой даже с песнями The Beatles оказался никому не нужным: разговор о роли "битлов" в истории, покушение на культурное наследие империи и реальный повод для протагониста стать лучше, а не просто плыть медузой по волнам предсказуемого сюжета. Но нет, мы имеем стерильный, сделанный по ГОСТу непритязательный псевдобайопик о том, что, мол, талант-то талантом, а вот песни хорошие писать мог только Пол МакКартни и ко. Плебеям - любовь, селебритис - "ядовитая чаша успеха". Let It Be, товарищи.

2.5