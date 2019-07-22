Зампред правления "Новатэка" американец Джетвей получил гражданство РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ заместителя председателя правления "Новатэка" Марка Энтони Джетвея.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Джитвэя Марка Энтони", - говорится в указе президента.

Джетвей родился в США и работает в "Новатэке" более 15 лет. С 2003 по 2014 годы был главным финансовым директором компании. В августе 2007 года избран членом правления, а с июля 2010 года занимает должность заместителя председателя правления "Новатэка"