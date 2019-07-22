Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 190-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Принят Государственной Думой 27 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; 2004, N 31, ст. 3233; 2006, N 25, ст. 2648; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2013, N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6975; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 27, ст. 4295; 2017, N 14, ст. 1997; 2018, N 9, ст. 1286; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5115; 2019, N 23, ст. 2921) следующие изменения:

1) в пункте 163 статьи 4 слова "порядок и формы предоставления ими первичных статистических данных, включая формы федерального статистического наблюдения" заменить словами "формы федерального статистического наблюдения и порядок составления и предоставления респондентами первичных статистических данных по этим формам";

2) часть первую статьи 461 изложить в следующей редакции:

"Статья 461. Банк России вправе оказывать возмездные услуги по передаче финансовых сообщений российским юридическим лицам в порядке, установленном нормативными актами Банка России, и на основании заключенных с ними договоров, а также иностранным юридическим лицам, международным организациям, иностранным центральным (национальным) банкам на основании заключенных с ними договоров.";

3) часть вторую статьи 73 дополнить словами ", отобранными в порядке, установленном нормативным актом Банка России";

4) часть третью статьи 765 после слова "актуариями," дополнить словами "отобранными в порядке, установленном нормативными актами Банка России,".

Президент Российской Федерации В. Путин