Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 190-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Новости

Если не хватает на BMW: за сколько можно купить подержанные Mazda 3 19:50
Видео: дочь Алсу перепела хит Леди Гаги под укулеле 19:45
Патриарх Кирилл призвал восстановить старейший монастырь России 19:41
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц 19:37
В Краснодаре День Нептуна отметили водным аттракционом 19:33
Австралийский пловец отказался встать на подиум рядом с китайцем на ЧМ 19:07
В Петербурге и Кронштадте прошла тренировка военно-морского парада 19:03
"Локомотив" одержал первую победу в новом сезоне РПЛ 18:58
Правящая коалиция победила на выборах в верхнюю палату парламента Японии 18:45
Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США 18:45
"Ростов" пожаловался в РФС на судейство игры со "Спартаком" 18:28
Как украинскую "Таврию" продавали за границей под брендом Lada 18:25
В Башкирии два человека погибли в лобовом ДТП 18:17
В горах КБР погибли два альпиниста из Санкт-Петербурга 18:11
В Костроме заступились за инвалида, против которого восстал весь дом 18:07
В Уфе из ТЦ "Мега" эвакуировали две тысячи человек из-за возгорания 17:52
"Урал" одержал вторую победу на старте сезона 17:39
Премьер Японии хочет "продвинуть" мирный договор с РФ до 2021 года 17:38
МВД: В Харькове могут быть заминированы 14 избирательных участков 17:30
В Курдистане задержали подозреваемых в убийстве турецких дипломатов 17:22
Обновленный Suzuki Vitara: кому понравится японский кроссовер 17:20
США начали развертывание войск в Саудовской Аравии 17:11
Один человек пострадал при взрыве газа в Омске 17:02
В школе Сан-Франциско решили закрасить фрески русского художника 16:59
Под Одессой бюллетени на выборах выдали избирателям без паспортов 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
22 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(7916)

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 190-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Дата подписания 18 июля 2019 г.
Опубликован 22 июля 2019 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о Центральном банке РФ (Банке России)

Принят Государственной Думой 27 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; 2004, N 31, ст. 3233; 2006, N 25, ст. 2648; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2013, N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6975; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 27, ст. 4295; 2017, N 14, ст. 1997; 2018, N 9, ст. 1286; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5115; 2019, N 23, ст. 2921) следующие изменения:

1) в пункте 163 статьи 4 слова "порядок и формы предоставления ими первичных статистических данных, включая формы федерального статистического наблюдения" заменить словами "формы федерального статистического наблюдения и порядок составления и предоставления респондентами первичных статистических данных по этим формам";

2) часть первую статьи 461 изложить в следующей редакции:

"Статья 461. Банк России вправе оказывать возмездные услуги по передаче финансовых сообщений российским юридическим лицам в порядке, установленном нормативными актами Банка России, и на основании заключенных с ними договоров, а также иностранным юридическим лицам, международным организациям, иностранным центральным (национальным) банкам на основании заключенных с ними договоров.";

3) часть вторую статьи 73 дополнить словами ", отобранными в порядке, установленном нормативным актом Банка России";

4) часть третью статьи 765 после слова "актуариями," дополнить словами "отобранными в порядке, установленном нормативными актами Банка России,".

Президент Российской Федерации В. Путин

Главное сегодня

В посольстве Туркменистана опровергли слухи о смерти президента страны
Британия может уже сегодня объявить о санкциях против Ирана
Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по биологии
Украинские военные прервали бессрочное перемирие в Донбассе
Украинский посол в ФРГ признался в потере доверия к Германии
Проекты
Кинократия
Кинократия
Четыре грядущие замены "Игре престолов"
Русское оружие
Русское оружие
Ядерный "Буревестник": новая крылатая ракета станет "оружием возмездия"