Жильцам расскажут всю правду об утечках газа

Министерство строительства и ЖКХ до конца года выпустит памятку по безопасному использованию газа в квартирах. Проверки показали, что часто люди самовольно устанавливают газовое оборудование, а затем не пускают в квартиры проверяющих. Впрочем, утвержденная министерством аналогичная инструкция уже давно существует.

Помимо самовольной установки газового оборудования на кухне в последнее время участились случаи установки теплых полов, работающих от газового котла, отмечает эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС Игорь Кокин. Еще одна большая группа нарушений связана с установкой дымоходов и вентиляций, когда трубы от газового оборудования могут вывести куда угодно. Причем эти проблемы есть во всех регионах России.

"Самое страшное, когда в квартирах используют газовые баллоны. В основном взрывы в домах происходят именно по этой причине", - подчеркнул Игорь Кокин.

Сложнее всего проконтролировать асоциальные семьи, в которых проверка газа, возможно, и бывает, но эпизоды, связанные с алкогольным опьянением, предугадать невозможно, говорит исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.

Контролировать обслуживание газового оборудования должны поставщики газа, уверены в минстрое

"Эту проблему можно было бы решить путем использования газоанализаторов, - отмечает Разворотнева. - Но идею не оценили якобы из-за цены. При этом датчик, позволяющий отключить газ, стоит в среднем две тысячи рублей - цена сопоставима со стоимостью прибора учета. Минстрой уверен, что нужно усиливать запах для предотвращения чрезвычайных ситуаций".

Кроме того, порядок заключения договора обслуживания газового оборудования нуждается в изменении. Сегодня собственник должен индивидуально заключать договор с обслуживающими организациями, а управляющие компании отдельно. Собственники могут на собрании делегировать такое право управляющей организации, однако те не хотят брать на себя лишние затраты.

"Давно возникали предложения, что в одном доме должен быть один договор с одной компанией. Разные собственники сейчас могут заключить договоры с разными обслуживающими компаниями, управляющая компания - еще с кем-то. В результате возникает хаос", - подчеркнула Разворотнева.

Минстрой планирует ввести единый договор на техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Соответствующий законопроект подготовлен ко второму чтению в Государственной думе.

"Мы считаем, что контроль внутридомового газового оборудования должна осуществлять ресурсоснабжающая организация, такие примеры сегодня есть в Москве, и их можно тиражировать", - подчеркнул замглавы минстроя Максим Егоров.

Вопрос упирается в расценки, уверена Разворотнева. Цены на обслуживание у ресурсоснабжающих организаций, как правило, высокие, но и могут в разы отличаться в соседних регионах. Поэтому необходимо регулировать тарифы. Кроме того, важно конкретизировать перечень работ по обслуживанию газового оборудования. Люди недовольны, что им необходимо платить 2 тысячи за то, чтобы раз в год пришел человек и ограничился тем, что проверил кисточкой газ на предмет утечки. Работы над этим уже ведутся.