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23.07.2019 12:25
Рубрика: Общество

Абитуриенты и студенты рассказали, почему хотят стать врачами

Конкурс в медицинские вузы каждый год стабильно высокий, несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются выпускники в профессии. Почему молодежь все больше учится на врачей, aif.ru спросили у будущих специалистов.

Фото: iStock
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты

"В девятом классе меня заинтересовали рассказы врачей-писателей, таких, как Чехов и Булгаков, после чего я решила попробовать познакомиться с медициной поближе", - говорит абитуриентка Милена. По ее словам, она идет в эту сферу иду не ради денег. "Тем не менее верю, что хороший специалист сможет нормально заработать", - считает Милена.

Многих студентов привлекают престижные направления, рассказала окончившая третий курс АГМУ Лера. "В стоматологии, например, учиться меньше, проще, а зарплаты высокие", - отмечает будущий врач. - Безусловно, выбор направления зависит и от конкурса". Сама она пошла в медицину после интересной беседы с родственником: "После этого разговора задумалась о том, что строение и функционирование человеческого тела меня всегда интересовали, и твердо решила, что иду в мед".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Студентам официально разрешат работать в школе

Кто-то из абитуриентов принял решение учиться медицине из-за влияния семьи. Например, Владимир, чьи родные представляют собой династию врачей, уже в начальной школе понимал, чем будет заниматься в жизни. "После окончания университета хотел бы попробовать себя в роли кардиолога или кардиохирурга", - рассказал продолжатель семейного дела.

У некоторых учащихся, которые выбрали сложную профессию, мотив простой - помогать людям. "В медицинской сфере ты можешь делать это лучше всего", - говорит студентка МГМУ им. И. М. Сеченова Мария.

Общество Образование
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