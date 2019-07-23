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Apple хочет купить убыточный бизнес Intel

Текст:   Виктория Чернышева
23.07.2019,  
13:50
Фото: flickr.com Фото: flickr.com
Фото: flickr.com

Apple и Intel ведут переговоры о покупке производства 5G-модемов, предназначенных для смартфонов.

Сделка, по данным источников, на которые ссылается The Wall Street Journal, может стоить около миллиарда долларов. Предполагается, что соглашение компании заключат на будущей неделе.

Apple может сменить логотип

Планы по покупке бизнеса Intel в Apple обсуждают уже около года. Эта сделка может иметь стратегически важное значение для компании. Intel передаст инженерные наработки за много лет, что значительно упростит задачу по созданию чипов.

Этот бизнес в компании в настоящий момент считается убыточным. Как уточняют источники, Intel ежегодно теряет около миллиарда долларов на разработках для смартфонах. Отказавшись от производства, компания сосредоточится на внедрении технологий 5G для других гаджетов.

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