Apple хочет купить убыточный бизнес Intel

Apple и Intel ведут переговоры о покупке производства 5G-модемов, предназначенных для смартфонов.

Сделка, по данным источников, на которые ссылается The Wall Street Journal, может стоить около миллиарда долларов. Предполагается, что соглашение компании заключат на будущей неделе.

Планы по покупке бизнеса Intel в Apple обсуждают уже около года. Эта сделка может иметь стратегически важное значение для компании. Intel передаст инженерные наработки за много лет, что значительно упростит задачу по созданию чипов.

Этот бизнес в компании в настоящий момент считается убыточным. Как уточняют источники, Intel ежегодно теряет около миллиарда долларов на разработках для смартфонах. Отказавшись от производства, компания сосредоточится на внедрении технологий 5G для других гаджетов.