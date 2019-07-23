Овен

Вы станете с большим вниманием подходить к любому делу, а принятые решения окажутся очень взвешенными.

Телец

Вы будете пользоваться своим обаянием, особенно если надо произвести впечатление на представителей противоположного пола.

Близнецы

Вам будут удаваться новые проекты, если идеи, лежащие в их основе, окажутся актуальными. Звезды готовы вам помочь.

Рак

Не стоит увиливать от выполнения трудных дел. Это позволит вам в полной мере продемонстрировать свои таланты.

Лев

Ваши желания будут совпадать с возможностями, а судьба окажется благосклонна к любым начинаниям.

Дева

Есть шанс улучшить отношения с людьми из ближайшего окружения, если в конфликтных ситуациях будете идти на уступки.

Весы

Вы станете лучше понимать мотивы поведения других людей, поэтому будет проще предугадывать их поступки и желания.

Скорпион

Скрывайте чувства, вы можете стать легкой добычей для тех, кто захочет над вами подшутить.

Стрелец

Не откровенничайте с людьми, которых плохо знаете - ваши слова могут быть неверно истолкованы.

Козерог

Подходящий момент, чтобы по-новому взглянуть на проблемы, которые не дают вам покоя.

Водолей

Дела могут быть удачными, если с самого начала продумать стратегию и тактику своих действий.

Рыбы

Сейчас самое лучшее время для создания долговременных партнерских союзов.