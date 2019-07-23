Овен
Вы станете с большим вниманием подходить к любому делу, а принятые решения окажутся очень взвешенными.
Телец
Вы будете пользоваться своим обаянием, особенно если надо произвести впечатление на представителей противоположного пола.
Близнецы
Вам будут удаваться новые проекты, если идеи, лежащие в их основе, окажутся актуальными. Звезды готовы вам помочь.
Рак
Не стоит увиливать от выполнения трудных дел. Это позволит вам в полной мере продемонстрировать свои таланты.
Лев
Ваши желания будут совпадать с возможностями, а судьба окажется благосклонна к любым начинаниям.
Дева
Есть шанс улучшить отношения с людьми из ближайшего окружения, если в конфликтных ситуациях будете идти на уступки.
Весы
Вы станете лучше понимать мотивы поведения других людей, поэтому будет проще предугадывать их поступки и желания.
Скорпион
Скрывайте чувства, вы можете стать легкой добычей для тех, кто захочет над вами подшутить.
Стрелец
Не откровенничайте с людьми, которых плохо знаете - ваши слова могут быть неверно истолкованы.
Козерог
Подходящий момент, чтобы по-новому взглянуть на проблемы, которые не дают вам покоя.
Водолей
Дела могут быть удачными, если с самого начала продумать стратегию и тактику своих действий.
Рыбы
Сейчас самое лучшее время для создания долговременных партнерских союзов.