Банки предупредили о сокращении платежных терминалов

Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ). Об этом предупредила ассоциация банков "Россия".

Как сообщает издание РБК, соответствующее письмо ассоциация направила в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Как поясняют банкиры, количество терминалов может сократиться из-за принятого Госдумой закона, который запретил банковским платежным агентам использовать удаленную контрольно-кассовую технику в платежных терминалах.

По новым правилам ее можно устанавливать либо внутри терминалов, либо рядом. По словам начальника правового управления ассоциации "Россия" Сергея Клименко, для этого потребуется перенастроить всю платежную сеть.

"Изменения приведут к сокращению доступности финансовых услуг для огромного количества людей в небольших населенных пунктах", - считает Клименко. Ведь там, где работают такие терминалы, обычно нет ни банкоматов, ни банков. А через терминалы удобно оплачивать всевозможные квитанции.