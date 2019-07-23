Банки предупредили о сокращении платежных терминалов

Новости

Житель Кубани убил недовольную шумом пенсионерку 13:37
Началась вторая проверка системы электронного голосования 13:31
Кристина Агилера упала с лестницы на концерте в Петербурге 13:31
Совфед запретил передавать коллекторам право сбора долгов по ЖКХ 13:29
Путин поручил правительству усовершенствовать маркировку информпродукции 13:27
В трех регионах Сибири ввели режим "черного неба" 13:25
Замглавы ФАС оценил влияние на цены повышения НДС на пальмовое масло 13:19
Вышел трейлер нового фильма с Томом Хэнксом 13:13
Сестрам Хачатурян на 3 месяца запретили "определенные действия" 13:11
В Ленобласти задержали нового подозреваемого в стрельбе по отдыхающим 13:07
Пушков: Зеленского и его команду болтает туда-сюда 13:03
Число погибших при пожаре в лагере Хабаровского края увеличилось до трех 12:52
Комитет Госдумы отклонил поправку о средствах на экспортные кредиты 12:50
ФАР поддержала идею сузить парковочные места на улицах 12:47
При жесткой посадке Ми-2 в Адыгее пострадал пилот вертолета 12:47
Путин поручил учесть мнение жителей по вопросу о мусорном полигоне "Шиес" 12:44
В Перми на прием к урологу одновременно пришли 50 человек 12:44
В Беларуси внесены изменения в Трудовой кодекс 12:42
Организаторы объяснили, почему Metallica спела "Группу крови" "Кино" 12:37
Абитуриенты и студенты рассказали, почему хотят стать врачами 12:25
В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой 12:24
На Дону РЭБ-машины пятого поколения отразили кибератаку противника 12:23
В России появится кроссовер ценой до миллиона рублей 12:21
Калининградка подала в суд на ритуальную фирму из-за пропавшей могилы 12:16
У мультфильмов "Умка" и "Веселая карусель" появятся продолжения 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 12:06
Рубрика: Экономика

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов

Текст: Ольга Игнатова

Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ). Об этом предупредила ассоциация банков "Россия".

Как сообщает издание РБК, соответствующее письмо ассоциация направила в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
В магазинах стали принимать пластик и алюминий

Как поясняют банкиры, количество терминалов может сократиться из-за принятого Госдумой закона, который запретил банковским платежным агентам использовать удаленную контрольно-кассовую технику в платежных терминалах.

По новым правилам ее можно устанавливать либо внутри терминалов, либо рядом. По словам начальника правового управления ассоциации "Россия" Сергея Клименко, для этого потребуется перенастроить всю платежную сеть.

"Изменения приведут к сокращению доступности финансовых услуг для огромного количества людей в небольших населенных пунктах", - считает Клименко. Ведь там, где работают такие терминалы, обычно нет ни банкоматов, ни банков. А через терминалы удобно оплачивать всевозможные квитанции.

Экономика Финансы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

При жесткой посадке Ми-2 в Адыгее пострадал пилот вертолета
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
Роспотребнадзор обнаружил недостаточное содержание витаминов в фруктах
Совфед принял отставку замгенпрокурора РФ Владимира Малиновского
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах