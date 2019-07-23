Будет создан единый ресурс данных россиян

В общей базе будут содержаться: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также семейное положение, родственные связи и иные сведения о физическом лице.

Полномочия по формированию и ведению ресурса о населении предлагается закрепить за Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Документ регулирует сбор, обработку, хранение, использование и защиту указанных сведений.

Сведения о физических лицах ФНС будут предоставлять МВД, Минобороны Минобрнауки, государственные внебюджетные фонды и т.п. Информация будет отправляться в электронной форме.

В кабмине считают, что стране необходим ресурс, предоставляющий возможность получения полных и достоверных сведений о физлице, необходимых для налоговых органов и решения ряда задач государственного управления.

Нововведение обеспечит достоверность и актуальность информации о населении, сократит сроки оказания государственных и муниципальных услуг, пишут авторы законопроекта.

В правительстве полагают, что создание базы населения РФ обеспечит "переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц".

Другие цели - повышение эффективности борьбы с правонарушениями, сокращение числа мошеннических действий при получении мер социальной поддержки и уплаты налогов и сборов, а также повышение собираемости платежей в бюджеты разного уровня.