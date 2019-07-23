Бывший министр Абызов будет сидеть в СИЗО еще около 90 суток

Судья московского Басманного суда Артур Карпов своим решением продлил срок содержания под стражей бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову до 25 октября 2019 года. Следствие считает - и суд с этим мнением согласился, - что Абызов, находясь на свободе, может скрыться, попытаться уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей, продолжить заниматься преступной деятельностью и в целом помешать ходу расследования.

На такой же срок суд оставил под арестом заместителя директора по экономике и финансам АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" ("РЭМиС") Галину Фрайденберг и бывшего члена совета директоров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") Николая Степанова. Сегодня, но на несколько часов раньше, было принято судебное решение и о продлении сроков задержания под тюремным замком еще троим фигурантам дела Абызова - директору "Сибэко" Александру Пелипасову, заместителю генерального директора ООО "Ру-Ком" Максиму Русакову и экс-гендиректору АО "Сибирская энергетическая компания" ("РЭС") Сергею Ильичеву.

Напомним, Михаил Абызов обвиняется в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

Пока расследование не закончено. Предстоит исследование большого объема различных материалов и документов, допросы свидетелей, получение заключения по назначенным экспертизам. Михаилу Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта и на следующий день арестован по решению суда.

Следствие считает, что с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество. При этом, по версии следствия, бывший министр с соучастниками, обманув акционеров "Сибэко" и "РЭС", осуществляющих в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил 4 млрд рублей. И вывел все деньги за рубеж. В результате было поставлено под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическая безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

Никто из обвиняемых не признает вину.