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23.07.2019 21:25
Рубрика: Происшествия

Бывший министр Абызов будет сидеть в СИЗО еще около 90 суток

Текст: Михаил Фалалеев
Судья московского Басманного суда Артур Карпов своим решением продлил срок содержания под стражей бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову до 25 октября 2019 года. Следствие считает - и суд с этим мнением согласился, - что Абызов, находясь на свободе, может скрыться, попытаться уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей, продолжить заниматься преступной деятельностью и в целом помешать ходу расследования.

На такой же срок суд оставил под арестом заместителя директора по экономике и финансам АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" ("РЭМиС") Галину Фрайденберг и бывшего члена совета директоров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") Николая Степанова. Сегодня, но на несколько часов раньше, было принято судебное решение и о продлении сроков задержания под тюремным замком еще троим фигурантам дела Абызова - директору "Сибэко" Александру Пелипасову, заместителю генерального директора ООО "Ру-Ком" Максиму Русакову и экс-гендиректору АО "Сибирская энергетическая компания" ("РЭС") Сергею Ильичеву.
У Абызова арестовали имущество более чем на 20 млрд рублей

Напомним, Михаил Абызов обвиняется в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

Пока расследование не закончено. Предстоит исследование большого объема различных материалов и документов, допросы свидетелей, получение заключения по назначенным экспертизам. Михаилу Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта и на следующий день арестован по решению суда.

Следствие считает, что с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество. При этом, по версии следствия, бывший министр с соучастниками, обманув акционеров "Сибэко" и "РЭС", осуществляющих в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил 4 млрд рублей. И вывел все деньги за рубеж. В результате было поставлено под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическая безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

Никто из обвиняемых не признает вину.

Происшествия Преступления Должностные преступления Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова
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