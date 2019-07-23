Перед зданием Олимпийского комитета России полным ходом идет ремонт - работают отбойные молотки, вокруг шум и гвалт, но дело продвигается и скоро будет чисто и красиво. Чем-то это напомнило мне состояние нашего спортивного хозяйства - от неуклюжих косметических изменений в прошлом, мы перешли к капитальной ломке стереотипов и строительству нового российского спорта. За последние годы, несмотря на невиданное ранее миру давление из вне, в России кардинально изменился подход к очкам, голам и секундам, совершенствуется подготовка спортсменов, тренеров, активно привлекается наука. А для обычного болельщика самое главное, что после необходимого ремонта мы по-прежнему конкурентоспособны на крупнейших спортивных турнирах.

Ровно через год - 24 июля 2020 года в Токио стартуют XXXII Игры. И кто как ни президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков знает, чего нам ждать через год в Стране восходящего солнца.

Порадовался журналистской удаче и тому, что у главного олимпийца страны нашлось "окошечко" для встречи с корреспондентом "РГ". Пока ждал аудиенции, телефон в приемной главы ОКР не замолкал ни на минуту. Звонящие живо интересовались графиком Станислава Алексеевича. Секретарь без устали отвечала: "Сегодня еще здесь, а завтра улетает. На два дня, потом снова командировка, потом еще"...

Станислав Алексеевич, для вас как четырехкратного олимпийского чемпиона, а ныне главы Олимпийского комитета России, год до старта Игр в Токио - это много или мало?

Станислав Поздняков: Практически это расстояние вытянутой руки. Судите сами - сейчас большинство спортсменов находятся в активной стадии борьбы за олимпийские путевки в рамках квалификационных соревнований, чемпионатов мира, других отборочных турниров. Затем они практически без раскачки начнут подготовку к следующему сезону. Отдыхать совершенно некогда. От того, насколько грамотно будут расставлены акценты в этом году во многом зависит конечный результат тот или иного атлета в Токио. Так что 12 месяцев для профессионального спортсмена это мгновение.

Признайтесь, существует ли уже на черновике некий медальный план на Игры-2020? Какая "задача минимум" для нашей команды?

Станислав Поздняков: В последние годы мы медальные планы традиционно не строим. Но стратегия, разумеется, есть - будем бороться за место в первой тройке неофициального командного зачета. Мы основываемся на тех аналитических данных, которые получили по результатам сезонов 2017, 2018 и отчасти 2019 годов. Факты говорят о том, что на сегодня Россия занимает виртуальное четвертое место, уступая одну золотую медаль хозяевам соревнований. Но при этом по количеству потенциальных медалистов или тех, кто реально может вмешаться в борьбу за награды мы сейчас находимся на втором месте.

А кто эти таинственные претенденты?

Станислав Поздняков: Спортсмены, которые стабильно показывают результаты на уровне первой шестерки на чемпионатах Европы и мира. У нас есть специальная система анализа, согласно которой именно эти люди, с большой долей вероятности, могут претендовать на олимпийский пьедестал. Правда есть одно "но" и о нем тоже скажу. На последних Играх у наших основных соперников как раз в этом аспекте лучше получалась медальная реализация. Если в цифрах, то мы выступали на 35 - 40 процентов от своих реальных возможностей. Грубо говоря - не досчитались порядка десяти золотых медалей.

Как это исправить?

Станислав Поздняков: Прежде всего мы разработали систему адаптации спортсменов к климатическим и хронобиологическим условиям мест проведения Игр с привлечением и активным участием Общероссийских спортивных федераций. Атлеты должны быть полностью, максимально готовы к климату в данном случае Токио, другому часовому поясу. Для многих новая страна, погода, разница во времени - это большой стресс и поэтому мы сейчас регулярно отправляем на Восток целые команды для проведения учебно-тренировочных сборов, различных турниров или спаррингов обязательно в сопровождении комплексных научных групп, инновационного центра ОКР. Это позволяет понять каким спортсмен может выйти на пик формы и что нужно сделать, чтобы этот пик пришелся на самый нужный момент времени.

Адаптация прямым образом влияет на результаты выступлений, и на то, чтобы достичь коэффициента медальной реализации, позволяющего России быть по итогам Олимпиады 2020 года в первой тройке зачета.

С точки зрения подготовки к Олимпиаде, что дали завершившиеся в Минске II Европейские игры? Нужны ли российскому и европейскому спорту такие соревнования, на которых у отечественной сборной подавляющее преимущество?

Станислав Поздняков: Я категорически не согласен с критиками и сомневающимися. В конечном счете Европейские игры в обозримом будущем имеют все шансы стать вторым по значимости мультиспортивным мероприятием для Старого Света после Олимпийских игр. Их концепция заключается в том, что в программе должны быть представлены отборочные или квалификационные соревнования к предстоящим Олимпиадам. В Минске таковых было уже больше десятка. Это, разумеется, автоматически привлекает большое количество спортсменов топ-уровня. Так что говорить, о том, что какие-то команды приезжают "третьими" составами было бы в корне не верно. Другое дело, что в программу игр включаются виды спорта традиционные для страны-организатора и ее географических соседей. Но, поверьте, чемпионы на этих соревнованиях самые настоящие, как и сами игры. В принципе, достаточно изучить составы нашей и других команд в большинстве дисциплин - огромное количество действующих чемпионов мира или Европы, призеров и победителей Олимпийских игр.

Все больше видов спорта, которые раньше считались экстремальными развлечениями "не для всех" и с трудом виделись в олимпийской программе (скейтборд, брейк-данс, серфинг или скалолазание) сейчас получили признание и будут представлены в программе Игр-2020 и 2024 года. Что вы об этом думаете?

Станислав Поздняков: Мир не стоит на месте и включение новых видов спорта, которые пользуются популярностью у сотен тысяч людей во всем мире вполне оправданно. Международный олимпийский комитет показывает, что он живой, гибкий и готов к переменам, хотя многие считают МОК едва ли не самой консервативной организацией в мире. Те реформы, которые поступательно проводит комитет и его президент Томас Бах в рамках Повестки 2020, безусловно, способствуют развитию дисциплин, востребованных и популярны у молодежи, в больших мегаполисах. Тот же брейк-данс имел колоссальный успех на Юношеских олимпийских Играх в Буэнос-Айресе и, что нам особенно приятно, первым в истории чемпионом стал наш Сергей Чернышов, "Бамблби". При этом мы не должны забывать тот факт, что новые виды должны быть популярны и интересны публике на самих Играх. Только при этом они имеют право на дальнейшее существование как полноценная олимпийская дисциплина. К слову, ОКР пытается развивать всю линейку видов спорта, в том числе и тех, которые появились совсем недавно. Например, серфинг. Да, реальность такова, что завоевать олимпийские медали в этом виде пока для нас скорее мечта, чем реальность. Тем не менее, мы все равно поддерживаем федерацию и спортсменов, вместе работаем на перспективу. Обозначенную федерацией и понятную, в частности, для ОКР. В целом на сегодня Россия способна составить конкуренцию и рассчитывать на медали в 23 олимпийских видах спорта. Наши конкуренты из США и Китая конкретно в этом показателе уступают, у них - 18 и 19 таких видов соответственно.

Имеем ли мы шанс увидеть самбо полноправным членом олимпийской семьи?

Станислав Поздняков: Это наш вид и есть четкая программа, по которой мы действуем, чтобы добиться включения самбо в программу Олимпийских игр. Может быть, с сокращением некоторых весовых категорий. Убежден, что это обязательно случится, и первым шагом стало получение временного признания МОК. К слову, на церемонии открытия Европейских Игр в Минске знамя нашей страны нес как раз представитель самбо.

Россия способна составить конкуренцию и рассчитывать на медали в 23 олимпийских видах спорта. Наши конкуренты из США и Китая конкретно в этом показателе уступают - 18 и 19 видов

Не могу обойти острую тему, которая волнует, наверное, всех - допинг и постоянные нападки на нашу страны и спортсменов. Стоит ли нам ждать очередных "разоблачений"? Что бы вы ответили тем, кто старается побольнее уколоть отечественный спорт?

Станислав Поздняков: Я отношусь к этому спокойно. Удивить меня, наверное, уже практически невозможно - столько всего случилось за последние несколько лет... Я надеюсь, что больше подобного в моей жизни, равно как и в истории всего нашего спорта, не случится. Другое дело, что все эти назойливые разговоры о том, что Россию якобы снова отстранят от участия в Олимпийских строятся из предположений, а не реальных фактов. Начнем с того, что Олимпийский комитет России полностью восстановлен в правах, несет такие же обязанности и имеет такие же полномочия как любой из 206 национальных олимпийских комитетов мира. Мы будем формировать нашу команду основываясь на результатах - очках, голах и секундах. Кто выполнит норматив с учетом нормативов международных спортивных федераций - тот попадет в состав и поедет в Токио под нашим национальным флагом. Что касается свежих слухов про якобы триста случаев нарушения антидопинговых правил, которые всплыли после завершения проверки московской лаборатории, то уверяю вас - они будут внимательно изучены. По результатам международные федерации сами примут решение по санкциям в отношении тех или иных спортсменов. Но необходимо понимать, что речь идет о периоде с 2012 по 2015 годы и с учетом того, что в спорте поколения меняются достаточно быстро я не уверен, что там будет много фамилий из ныне действующих атлетов. При этом в рамках моих личных встреч с руководством МОК и ВАДА я получил заверения о том, что в любом случае эти расследования будут носить только индивидуальный характер и санкции, в случае доказанной вины кого-либо, не будут применяться к национальным спортивным федерациям. Ответственность будет персональной.

Еще одна острая тема. Недавно экс-губернатор Рио обвинил девятерых членов МОК, включая нашего знаменитого пловца Александра Попова, в получении взятки во время голосования за столицу летней Олимпиады-2016. Такое разве возможно?

Станислав Поздняков: Те события относятся к временам, когда Томас Бах еще не был главой МОК и реформы, которые ныне проводит его организация как раз направлены на то, чтобы процесс выбора стран и городов Олимпиад стал прозрачен и понятен всем. При этом несмотря на то, что формально члены МОК голосуют за заявку, их влияние на процесс значительно уменьшено. Насчет Александра. Я хорошо знаю Попова и не сомневаюсь в его честности и компетентности. Прозвучали неприятные обвинения. На данный момент ничем не подтвержденные. Для такого рода ситуаций у МОК есть четкие правила и думаю, нам стоит дождаться расследования этической комиссии, которая, надеюсь, во всем разберется и примет справедливое решение.

Вы возглавляете ОКР чуть больше года. Что было самым сложным в вашей работе за этот срок и чем вы можете быть довольны?

Станислав Поздняков: Для меня это практически один сплошной день, в котором практически не бывает места для отдыха. Новый день - новый вызов. Такова специфика. Не секрет, что ОКР едва ли не единственная организация в России, которая занимается сегодня международной спортивной дипломатией. В том числе, и моя задача - бороться за то, чтобы количество российских компетентных специалистов в различных федерациях и управляющих органах крупных спортивных структур постоянно росло. По международному представительству мы сегодня входим в первую пятерку среди всех стран в мире. Это очень важный аспект нашей деятельности. Могу занести в актив ОКР за минувший год и увеличение доходов нашей организации на 15 процентов. Есть финансовая стабильность, что позволяет нам выполнять все взятые обязательства, планировать свою собственную работу по различным направлениям, в том числе, по взаимодействию с нашими федерациями, которым стараемся максимально помогать в рамках поступающих от них заявок. ОКР активно развивает бренд "Команда России" и в этом маркетологи тоже преуспели.

Понятно, что спектр моих задач и задач комитета куда шире - у нас за четыре года проводится девять мультиспортивных мероприятий, и мне важно, что качество работы Олимпийского комитета России и того отклика, который мы получаем, улучшается. Впрочем, ОКР - это не только спорт высших достижений, но и массовый спорт. Очень большой пласт нашей деятельности. Этому уделяется сегодня особое внимание. Просто в качестве примера. Мы регулярно проводим по все стране Олимпийские патрули в учебных заведениях с участием прославленных спортсменов, крупные мероприятия национального масштаба - ежегодно у нас их три - Всероссийский олимпийский день в июне, День зимних видов спорта в феврале, День ходьбы осенью, а также поддерживаем и участвуем во Всемирном дне спорта весной. По одному событию в каждом времени года. Все это происходит в рамках нашей ключевой Программы "Олимпийская страна", которая охватывает все регионы России. Кроме того, мы дали старт заявочному процессу на проведение Всемирных Игр ТАФИСА "Спорт для всех" в Нижнем Новгороде в 2024 году. Надеемся, что эти игры станут одним из главных элементов национального проекта "Спорт - норма жизни". Кстати, ОКР - первый из национальных олимпийских комитетов мире, кто взял на себя инициативу по организации игр ТАФИСА. Это очень интересное культурно-спортивное событие, которое, не сомневаюсь, вызовет огромный интерес у любителей спорта.

Вы живете в постоянном стрессе, постоянные перелеты, встречи, турниры, интервью. График для обычного человека просто немыслимый. Как удается сохранять бодрость и хорошую спортивную форму?

Станислав Поздняков: Тренировки в спортивном зале никто не отменял! В любом приличном отеле есть зал с тренажерами, поэтому в командировки всегда беру с собой спортивный костюм. Ну и отпуск тоже провожу активно - мне очень нравится альпинизм, поэтому уезжаю в горы. Заряда как раз хватает на целый год.

Факты

Токио-2020. Что надо знать

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

В программе Игр появятся такие виды спорта как: карате, серфинг, бейсбол и софтбол, скалолазание, скейтбординг.

Так же введены дополнительные дисциплины в отдельных видах спорта, так, например, в баскетболе добавлена дисциплина 3×3, в дзюдо добавлены командные соревнования, в плавание добавлены дополнительные дистанции на 800 метров для мужчин и 1500 - для женщин и другие дисциплины. Всего будет представлено 33 вида спорта.

В период проведения Игр пройдет 339 соревнований в 33-х видах спорта, включающих в себя 50 дисциплин.

На подготовку к Олимпиаде изначально было выделено более 3,67 млрд. долларов США, а в конце прошлого года японские власти сообщили, что на строительство спортивных объектов и инфраструктуры города, позволяющей справиться с большим количеством гостей выложили уже 25 млрд..

Стоимость билетов на церемонию открытия Олимпиады составит от 110 до 2760 долларов, в зависимости от мест.

Талисманами Олимпиады стали вымышленный персонаж Мирайтова, созданный японским художником Рио Танигучи. На конкурс было представлено 2042 проекта, из которых было выбрано три варианта и предложено японским школьникам определить победителя. Название талисмана состоит из двух слов - будущее и вечность.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"