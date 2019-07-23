Реформе, которую с первых дней назвали "мусорной", - полгода. Что удалось сделать за несколько месяцев, выяснили корреспонденты "РГ".

Девушка хочет заразить своим примером односельчан - выкладывает в соцсети фото и призывы убирать за собой. Фото: Из архива Виктории Надбитовой

Мусоровозу не пройти

Чаще всего в регионах жалуются на то, что квитанции за новую коммунальную услугу есть, а услуги фактически нет. Как отметил председатель комиссии кузбасской Общественной палаты по местному самоуправлению и ЖКХ Михаил Сергеев, не во всех муниципальных образованиях установлены контейнеры для сбора мусора. В первую очередь речь о частном секторе. Здесь есть еще и такой нюанс, как слишком узкие улицы, по которым мусоровозу не пройти. Потому рассматриваются варианты установки крупногабаритных контейнеров на въезде (по санитарным нормам расстояние до мусорки не должно превышать сто метров). А активисты кузбасского отделения ОНФ предложили законодательно закрепить использование для сбора ТКО специальных пакетов или других емкостей, предоставленных регоператорами.

Половина в должниках

Прошло полгода, как идет реформа, а в Красноярском крае все еще не выбрали операторов по обращению с ТКО по четырем технологическим зонам из девятнадцати. Основная причина, как пояснили в министерстве экологии и рационального природопользования региона, недостаток необходимой инфраструктуры.

В Красноярском крае собираемость платежей за услуги регионального оператора одна из самых худших в стране. По информации профильного министерства, почти половина населения региона числится в должниках. "Мы проводим большую работу, которая раньше не делалась: закупаем технику, контейнеры, готовы строить объекты обезвреживания. Но тариф, который учел бы все наши затраты, окажется неподъемным для населения. Нас и так воспринимают как коммерсантов, которые пришли только деньги собрать... убытки уже исчисляются десятками миллионов рублей", - поделился гендиректор одного из операторов, работающего в Красноярском крае, Евгений Шепелев.

А контейнеры-то ржавые

Главная проблема Прикамья - это контейнерные площадки. До реформы их в регионе было немного, и то преимущественно в больших городах, таких как Пермь, Березники, например. Контейнеры для мусора стояли обычно у каждого подъезда, и мусоровозка днем объезжала дворы и опустошала их. В небольших населенных пунктах - маленьких райцентрах, селах, поселках - был кольцевой принцип сбора. В назначенное время появлялся мусоровоз, и жители, уже ожидавшие его, скидывали в его емкости свой мусор. Сейчас ситуация поменялась.

В Пермском крае повсеместно ставят контейнеры. Причем площадки не огорожены, огромные контейнеры ржавые, грязные, все это на видных местах. Около них вырастают горы мусора. В микрорайонах частной застройки в Перми, к примеру, никогда не было контейнерного сбора, приезжала мусорка, и складывали туда два-три раза в неделю. Сейчас большущие емкости ужасного вида стоят где попало, под заборами, на парковках, на разных площадках. Возле них шатаются бродячие собаки, роются крысы.

Фото: Из архива Виктории Надбитовой

Региональный оператор обещал обустроить контейнерные площадки. Однако слово свое пока не держит.

Не хватает мусорных контейнеров и в Самарской области. Стоит вопрос об обустройстве 3148 дополнительных площадок. Оказалось, что в территориальную схему были включены далеко не все. Сейчас по региону обслуживаются около 15,5 тысячи площадок, часть контейнеров не стояли ни на чьем балансе, власти и не знали об их существовании. В сотнях сельских поселений до сих пор организован поведерный сбор. Люди жалуются на неудобные графики приезда мусоровозов.

Погосты утопают в мусоре

Главная претензия пензенцев по поводу мусорной реформы: плата выросла в среднем в два раза, а качество не изменилось. Площадки те же, возят мусор на полигон, который уже два года собираются закрыть, но продлевают срок эксплуатации, так как другого нет.

Вывоз мусора с кладбищ - отдельная история. Условия такие, что теперь организации, обслуживающие кладбища, не имеют право вывозить мусор на полигон, а договор с регоператором считают для себя кабальным. У них просто не накапливается столько мусора по счетам, которые им выставляют. В итоге все кладбища с весны утопают в мусоре.

Кому разгребать завалы?

В Воронежской области основная проблема - нехватка лицензированных полигонов ТКО. На 34 муниципалитета их всего 17, причем четыре в ближайшее время будут закрыты. Санкционированных свалок только семь, а вот нелегальных крупных - около 300. Длинное транспортное плечо удорожает вывоз мусора. Из-за этого, собственно, реформой пока охвачен лишь один из восьми отходоперерабатывающих кластеров региона - Воронежский. Оптимальное расстояние для перевозки ТКО - не более 70 километров. В области же есть места, откуда до ближайшего полигона - все 200. Если их завтра перевести на "цивилизованную" схему обращения с ТКО, плата будет запредельной, признают чиновники. Поскольку ответственность за отказ от заключения договоров с регоператором и от оплаты вывоза ТКО в законе не предусмотрена, многие предпочтут оставлять мешки в оврагах или на пустырях.

Под Россошью есть мусоросортировочный комплекс, в городе приучают людей к раздельному сбору ТКО. Но отсутствие гарантированного рынка сбыта вторсырья ставит под вопрос сам смысл разделения отходов. Без этого реформа сведется к простому росту платы для населения.

Один на два квадратных километра

Как вывезти мусор из удаленных, малонаселенных и труднодоступных мест? Например, в Красноярском крае один поселок накапливает 13 килограммов мусора в день, который нужно вывозить за пятьсот километров.

Вот лишь один из примеров. По закону мусор не должен накапливаться в муниципалитетах больше 11 месяцев. Его нужно либо рассортировать и переработать, либо вывезти для утилизации. Но вот вопрос: как быть с отходами в населенных пунктах с населением в 100-200 человек, которые к тому же расположены за сотни километров друг от друга? Там необходимый объем мусора для транспортировки накапливается до семи лет, в зависимости от численности населения. Вывозить его можно только летом, по рекам, в другое время года сообщения нет. Грузоподъемность баржи 200 тонн, а мусора за 11 месяцев насобирать можно от силы тонн пять. Но платить-то все равно нужно за всю баржу, а расходы на транспортировку неизбежно включаются в тариф. Специалисты подсчитали, если бездумно применить эту схему, рост платы населения за вывоз отходов может вырасти в 27 раз (!). То есть мусор для части ямальцев окажется просто золотым.

На Ямале разработали транспортно-логистическую схему, которая позволяет нести наименьшие потери. В труднодоступных населенных пунктах, где живет меньше 200 жителей, организуют так называемые объекты замкнутого цикла. По сути это комплекс с площадками, где ТКО копятся и сортируются. Полезные фракции, бумага, пластик и т.д. прессуются, обрабатываются. Потом эти "консервы" доставляются из небольших деревень и поселков, на мусороперегрузочные станции, там снова группируются до нужного объема и для дальнейшей отправки на переработку, летом - водным транспортом, зимой - по "зимникам". Планируется накапливать на специальных площадках и опасные отходы для дальнейшей транспортировки до объектов обезвреживания и утилизации. При этом часть отходов в малонаселенных поселках планируют сжигать без остатка в специальных экологически чистых установках, при этом еще и получая энергию в поселки. Для оперативной доставки отходов из одного населенного пункта в другой уже закупают транспорт, вплоть до вездеходов, оборудованных грузоподъемной системой типа "мультилифт".

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин предложил использовать в арктических регионах плазменное сжигание мусора, - то есть сжигание практически без остатка, экологически чистое с максимальным получением тепла. Что очень важно в суровых условиях Севера. Сжигая мусор, можно обогревать населенные пункты.

- Хотелось бы получать максимальную переработку мусора в Арктике в тепло для нужд населения, - говорит Дмитрий Кобылкин. - В идеале применять для этого плазменное сжигание. Сейчас мы заключаем соглашение с Курчатовским центром для отработки этой технологии.

Можно платить в два раза меньше!

Пока законодатель корректирует тарифную политику, в Свердловской области активным гражданам удалось минимизировать "мусорные" платежи в рамках существующей нормативной базы.

- Наше ТСЖ рассчитывается с региональным оператором за вывоз мусора не по нормативам, а по факту. В результате ежемесячный платеж составляет 240 рублей вместо 450 с одной квартиры, - говорит председатель екатеринбургского ТСЖ "Чайка, 89" Татьяна Изместьева. - Но прежде чем заключить договор с регоператором, пришлось доказывать свое право на этот вариант оплаты.

Главное соблюсти два условия: обособить контейнерную площадку для сбора отходов и организовать раздельный сбор мусора.

Контейнерная площадка находится внутри закрытого двора, что исключает доступ к ней посторонних. Раздельный сбор мусора обеспечивается за счет установки сетчатого контейнера для сбора пластиковых отходов.

- Пластик вывозят по нашей заявке по мере заполнения сетки, а наполняется она быстро. С разделением отходов на органические и неорганические у нас тоже не будет проблем, - уверена Татьяна Изместьева. - Главное, чтобы после вывоза со двора содержимое контейнеров не сваливали в общую кучу.

По факту рассчитываются за вывоз отходов и жильцы дома N 37 на улице Латвийской. "Вместо 148 рублей подушевая плата у нас составляет 92 рубля, - говорит представитель ТСЖ Оксана Курбатова. - Кроме пластиковых отходов, мы отсортировываем бумагу. Отдельные емкости есть для сбора отработанных батареек и ртутных ламп".

Тревога

В Рязани не удается закрыть мусорный полигон

В Турлатово часть территории бывшего завода "Химволокно" после его закрытия оказалась в частных руках. Одному из коммерсантов достались технические емкости для утилизации промышленных отходов - шламонакопители. Бизнесмен сумел получить от Ростехнадзора лицензию на "осуществление деятельности, связанной с опасными отходами" и устроил там полигон промышленных отходов I-IV класса опасности. И это в границах областного центра в непосредственной близости от реки Листвянки, впадающей в Оку.

В 2013 году жители активно протестовали против этого полигона. "Чтобы восстановиться от действия отходов четвертого класса опасности, природе необходимо три года. Ущерб от отходов первого класса опасности необратим. Размещение таких опасных отходов в черте города, неподалеку от открытого водоема, недопустимо. Валерий Деев, который хочет заняться сбором опасных отходов в Турлатово, руководил уже несколькими фирмами, которые занимались той же самой деятельностью в этом же районе. Их деятельность признавалась незаконной по решению суда. Мы, подписавшиеся граждане города Рязани, выступаем решительно против размещения промышленных отходов I-IV класса опасности в Турлатово", - под этой петицией тогда поставили подписи сотни рязанцев. В результате решением суда на территории поселка Турлатово были запрещены какое-либо хранение и утилизация отходов I-IV класса опасности.

Однако через несколько лет опасные отходы вновь появились на берегах Листвянки. В 2017 году, как рассказал "РГ" тогдашний прокурор области, после прокурорской проверки обращений активистов ОНФ было возбуждено уголовное дело.

Инфографика "РГ" / Михаил Шипов

Поступок

Вика наводит порядок

В калмыцком поселке Яшкуль за уборку мусора на улицах взялась молодая женщина-инвалид, передвигающаяся в коляске.

34-летняя Виктория Надбитова каждый день пытается сделать родной поселок хоть немного чище. Занимается этим совершенно бесплатно и исключительно по доброй воле.

Раньше Виктория жила на втором этаже старого дома без лифта и практически не выбиралась на улицу - сделать это даже с посторонней помощью было весьма затруднительно. Однако недавно молодая женщина получила однокомнатную квартирку на первом этаже дома с пандусом. И в качестве отнюдь не приятного бонуса - вид из окна на свалку, которую устроили жители окрестных домов. Да и вообще, когда Виктория стала чаще выезжать на длительные самостоятельные прогулки, она в полной мере осознала, насколько портит ее родному поселку жизнь мусорная проблема.

Виктория в инвалидной коляске справилась с тем, на что не хватало сил у здоровых яшкульцев. Фото: Из архива Виктории Надбитовой

- Никто, конечно, не признался, что выбрасывает туда мусор, и никто не захотел убирать свалку. Я занялась этим сама. Вставала пораньше, часа в четыре, пока не жарко, и работала. Потом снова отправлялась на свалку вечером и снова работала допоздна. Да, прямо так, в коляске. Потихонечку, лопатой убирала мусор в большие пакеты, которые специально для этого купила. Еще я вырубила сорняки, которые вымахали вокруг дома по пояс. Сидя в коляске, той же лопаткой, по чуть-чуть расчистила площадку, - рассказывает Виктория.

Удивительно, но женщина на инвалидной коляске справилась с тем, на что, по всей видимости, не хватало сил и времени у здоровых яшкульцев. Стараясь заразить своим примером других, она описывала сделанную работу, фотографировала и выкладывала в интернет полученные результаты. Вот - свалка, вот - собранный и упакованный в мешки мусор, а вот и полностью очищенный от свалки пустырь.

"У меня ушло четыре дня, чтобы все это убрать. Сидя в инвалидной коляске, нелегко это делать, но все же... Это было мое осознанное решение. Давайте оставаться людьми, а не свиньями. Не бросайте мусор где попало! Убирайте за собой!" - призывает Виктория в соцсетях.

Хобби

Трицератопс из автохлама

Сварщик из города Опочки Псковской области Роман Кириллов создал на участке возле своего дома парк динозавров. Сейчас парк состоит из трех больших фигур - робота-терминатора и двух динозавров - тираннозавра и трицератопса. Все они сделаны из сломанных запчастей автомобилей.

Произведения Романа быстро стали популярными - поскольку рядом с его домом проходит оживленная автотрасса, проезжающие автомобилисты часто останавливаются у необычных арт-объектов, фотографируются и выкладывают фото в Сеть.

Фото: Роман Кириллов

- Тут неподалеку эстакада, где ремонтируют свои авто множество моих друзей, - рассказывает он. - Остается много ненужных деталей, они лежат, гниют. Я и подумал, как их использовать? Можно, конечно, в металлолом сдать, но больших денег за это не выручишь, а вот придать железякам новую жизнь - это круто.

Горячая линия

Если съездили в отпуск...

Министерство природных ресурсов и экологии РФ отвечает на вопросы граждан, связанные с "мусорной" реформой.

Если у дома не выбран способ управления: кто отвечает за контейнерные площадки?

Минприроды: В такой ситуации за создание и содержание контейнерных площадок отвечает собственник земельного участка, на котором она расположена. Также с 1 января 2019-го выполнение этой функции относится к полномочиям органов местного самоуправления.

А вот если собственники определили способ управления МКД, то за организацию, создание и содержание контейнерных площадок отвечает управляющая организация (или иная организация, которая управляет МКД).

Я являюсь собственником двух квартир, но живу только в одной. Почему я должен платить за обе?

Минприроды: Тарифы утверждает региональный орган тарифного регулирования, а порядок оплаты - Жилищный кодекс и Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 (далее - Правила N 354).

В соответствии с этими правилами и ЖК, если у собственника несколько квартир или домов, то он должен оплачивать услугу по всем адресам, а не только там, где проживает.

А пересчет как сделать, если какое-то время был в другом городе?

Минприроды: В этом случае регоператору предоставляется справка с места пребывания и заявление с просьбой о перерасчете стоимости за период отсутствия по месту регистрации. В квитанции следующего месяца будет сумма с учетом этого вычета.

Кроме того, перерасчет возможен, если члены семей собственников жилья учатся или работают в других городах.

Куда обращаться в случаях, когда некорректно выставлены квитанции?

Минприроды: Если плата за вывоз и утилизацию ТКО начислена неверно, то вы можете обратиться в офис регионального оператора.