ЦИК Украины обработал более 90 процентов бюллетеней по выборам в Раду

На втором месте - "Оппозиционная платформа - За Жизнь" (13,03 процента), за ней следует возглавляемая экс-премьером Юлией Тимошенко "Батькивщина" (8,19 процента). В ногу с ней идут единомышленники бывшего президента Украины Петра Порошенко из "Европейской солидарности" - за нее проголосовали 8,14 процента украинских граждан. Наконец, 5,8 процента поддержали солиста "Океана Эльзи", музыканта Станислава Вакарчука, который ушел в политику и теперь возглавляет партию "Голос".
Наблюдатели отмечают, что такой расклад избавляет партию Зеленского, получающую в Раде большинство, от необходимости создавать коалицию для того, чтобы сформировать правительства. Однако в ее рядах не исключают создания альянса с какой-либо из политических сил, прошедших в парламент.