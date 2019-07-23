ЦИК Украины обработал более 90 процентов бюллетеней по выборам в Раду

На сайте украинского Центризбиркома обновляются предварительные итоги прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборов по мере подсчета голосов. После обработки 92,86 процента бюллетеней партия президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" получает по одномандатным округам 43,12 процента поддержки, тем самым подтверждая свое лидерство с большим отрывом.

На втором месте - "Оппозиционная платформа - За Жизнь" (13,03 процента), за ней следует возглавляемая экс-премьером Юлией Тимошенко "Батькивщина" (8,19 процента). В ногу с ней идут единомышленники бывшего президента Украины Петра Порошенко из "Европейской солидарности" - за нее проголосовали 8,14 процента украинских граждан. Наконец, 5,8 процента поддержали солиста "Океана Эльзи", музыканта Станислава Вакарчука, который ушел в политику и теперь возглавляет партию "Голос".

Наблюдатели отмечают, что такой расклад избавляет партию Зеленского, получающую в Раде большинство, от необходимости создавать коалицию для того, чтобы сформировать правительства. Однако в ее рядах не исключают создания альянса с какой-либо из политических сил, прошедших в парламент.