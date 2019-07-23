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23.07.2019 16:51
Рубрика: Экономика

Льгота на вкус

Госдума снизила НДС на ягоды и повысила на пальмовое масло
Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который корректирует налог на добавленную стоимость для ряда продуктов.
Депутаты, принимая решение по пальмовому маслу, учли множество жалоб на низкое качество продукции с данным ингредиентом. Фото: REUTERS Депутаты, принимая решение по пальмовому маслу, учли множество жалоб на низкое качество продукции с данным ингредиентом. Фото: REUTERS
Депутаты, принимая решение по пальмовому маслу, учли множество жалоб на низкое качество продукции с данным ингредиентом. Фото: REUTERS

С 10 до 20% вырастет НДС на реализацию в нашей стране пальмового масла - депутаты рекомендуют вырученные средства направить на поддержку производителей молочных продуктов. Власти поддержат также производителей фруктов и ягод - для них НДС благодаря новому закону снижается с 20 до 10%.

Фото: Reuters
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Изначально законопроект касался только плодово-ягодной продукции, его инициировали лидеры всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. А пальмовое масло было добавлено в документ после встречи депутатов с главой правительства Дмитрием Медведевым.

Сейчас любое растительное масло облагается НДС по льготной ставке 10%. Благодаря новому закону, пальмовое масло уйдет из этой категории. Одной из целей решения отменить налоговую льготу для этого продукта является поддержки отечественного товаропроизводителя. Но "во главе этого решения мы ставим здоровье человека", - подчеркнул председатель Госдумы. Дело в том, что депутатам поступило много жалоб от избирателей на низкое качество продукции с пальмовым маслом.

В проекте постановления при принятии данного законопроекта в третьем чтении депутаты намерены дать рекомендацию правительству РФ направить сэкономленные средства на поддержку молочного животноводства. По данным главы комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, отмена льготы для пальмового масла даст бюджету 4,5-5 млрд рублей.

Данные средства, по словам парламентария, следует предусмотреть на цели поддержки молочной отрасли в проекте бюджета следующей трехлетки. "Это позволит снизить те эффекты, о которых многие говорили и обсуждали в прессе - что пальмовое масло идет по цепочке, и могут подорожать молочные продукты", - считает Макаров.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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У российских потребителей теперь появится больше возможностей покупать действительно натуральные молочные продукты или сладости, произведенные с применением натурального сливочного, а не пальмового масла, заявил первый зампред того же комитета Госдумы Александр Ремезков. Ведь у российских предприятий появится больше стимулов вкладывать в развитие молочного животноводства, чтобы обеспечить собственную сырьевую базу.

Что касается поддержки производителей фруктов и ягод, то и в этой сфере меры также давно назрели. Ведь, по данным Росстата, на которые сослались депутаты, их общий сбор в России меньше, чем импорт. Благодаря пониженной ставке НДС при реализации плодово-ягодной продукции, производители смогут направить вырученные средства на закладку новых садов и новые технологии, указали в Госдуме.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Повышение НДС
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