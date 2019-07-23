Девушка-геймер поставила два рекорда Гиннеса одновременно

В голландском городе Делфт девушка-геймер Екатерина Кинюми Эглис, известная под ником Kinumi Cati, устроила марафон, находясь в игре League of Legends 30 часов подряд.

Возможно, она смогла бы просидеть и больше, но сервера игры были отключены для технического обслуживания. Впрочем, даже этого хватило, чтобы имя девушки вошло в книгу рекордов Гиннеса в дисциплинах "Самый длинный видеоигровой марафон в MOBA" и "Самый длинный видеоигровой марафон в League of Legends". Как сообщает pcgamesn.com, фиксировали достижение два профессиональных обозревателя от книги рекордов, которые работали на протяжении всех 30 часов посменно.

К слову, это далеко не первые подвиги Kinumi Cati. Ранее она вписала свое имя в историю киберспорта за "Самый длинный игровой марафон в JRPG", "Самый длинный игровой марафон в Final Fantasy", "Самый длинный игровой марафон в MMORPG" и "Самый длинный игровой марафон в World of Warcraft".