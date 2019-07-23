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22.07.2019 19:38
Рубрика: Общество

Урок после уроков

В классы придет культурный норматив
Текст: Анна Владимирова
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(7917)
В сентябре должен заработать совместный проект минкультуры и минпросвещения - "Культурный норматив" для школьников. После уроков ребята будут посещать выставки, концерты, спектакли, смотреть фильмы и читать книги. А все свои впечатления отмечать в "культурном дневнике".

Всего семь направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. К примеру, для "норматива" по литературе специалисты Российской государственной детской библиотеки составляют рекомендованный список произведений. Причем на основе тех книг, которые дети читают с удовольствием.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Почему летом первоклассникам рекомендовано читать "Илиаду" и "Одиссею"

- Список еще не окончательный. Он разделен по возрасту: есть блоки для 1-4-х классов, 5-8-х и 9-11-х. В каждом - около ста произведений, - рассказала шеф-редактор сайта "Библиогид" РГДБ Наталья Козловская. - Мы старались не дублировать школьную программу, а дополнять ее. В перечне для младших школьников - сказки, пословицы, поговорки. Есть и мифы Древней Греции, и научно-познавательные книги. В списке для средних и старших классов - "Тайна Эдвина Друда" Ч. Диккенса, "Убить пересмешника" Х. Ли, "Облачный полк" Э. Веркина, "Ким" Р. Киплинга, "Трехгрошовая опера" Б. Брехта, "Кюхля" и "Смерть Вазир-Мухтара" Ю. Тынянова, "Письма к жене" А. Пушкина...

Апробация программы начнется в восьми пилотных регионах. Участие в программе добровольное. После освоения каждого "культурного" блока - творческое задание.

- Это не экзамен, - говорит Наталья Козловская. - Мы хотим, чтобы задания, которые будут предложены ребятам, позволили еще раз задуматься над книгой. Не "засушить", а спровоцировать у детей интерес к культуре.

Общество Образование Правительство Минкультуры Правительство Минпросвещения
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