Ефимова проиграла Кинг "золото" чемпионата мира

Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова завоевала серебряную медаль в заплыве на 100 метров брассом на ЧМ-2019 в Южной Корее.

Россиянка уступила "золото" своей давней сопернице американке Лилли Кинг. Та защитила титул, хотя и была далека от собственного мирового рекорда, поставленного два года назад в Будапеште (1:04.93 против 1:04.13).

Ефимова на финише не попала в касание, так что отставание от чемпионки получилось приличным - 1:05.49. Хотя свое полуфинальное время она все же улучшила.

Одно из самых зрелищных противостояний этого ЧМ продолжится на дистанциях 50 и 200 метров брассом. Кинг является лидером мирового сезона на всех трех дистанциях. Она также трижды обыграла Ефимову в очной борьбе на этапе Серии чемпионов в США.