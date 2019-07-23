Эксперты рассказали, как снизить налоги на недвижимость

Федеральная кадастровая палата запускает проект по повышению информирования владельцев недвижимости.

Как сообщили "Российской газете" в ведомстве, во всех регионах будут подготовлены инструкции и разъяснения о проведении государственной кадастровой оценки, формировании кадастровой стоимости и порядке ее оспаривания.

В палате напомнили, что под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в процессе государственной кадастровой оценки. Эта стоимость может изменяться в зависимости от технических параметров объекта недвижимости, его местоположении, развитости окружающей инфраструктуры, наличия у него коммуникаций и так далее. Соответственно, изменение каких-либо характеристик объекта влияет на его кадастровую стоимость.

Кадастровая стоимость необходима для расчета налога на недвижимость. Как поясняют в Кадастровой палате Росреестра, для того, чтобы налог рассчитывался справедливо, нужна регулярная актуализация данных о кадастровой стоимости.

Государственная кадастровая оценка проводится по решению региональных властей как выборочно, так и в отношении всех видов объектов недвижимости и всех категорий земель конкретного рпгиона. Например, администрация региона принимает решение о проведении оценки в отношении земель сельхозназначения, многоквартирных домов или особо охраняемых территорий.

В городах федерального значения такая оценка проводится не чаще одного раза в два года. В прочих регионах - не чаще одного раза в три года, но не реже одного раза в пять лет.

Работы по кадастровой оценке земель начали проводить с 2001 года, а налог за землю на основании кадастровой стоимости рассчитывается только с 2006 года. После того, как у россиян возникла масса претензий к кадастровой стоимости, которая оказывалась в разы выше рыночной, в 2016 году был принят закон о государственной кадастровой оценке, призванный усовершенствовать процедуры определения кадастровой стоимости. И если до него кадастровая стоимость определялась независимыми оценщиками, то теперь рассчитывается специально созданными государственными бюджетными учреждениями при субъекте РФ.

Важным этапом государственной кадастровой оценки, проведенной ГБУ, становится предварительный отчет. В установленные законом сроки он должен быть размещен на сайте учреждения, а также предоставлен в Росреестр.

Отчет публикуется на сайте ведомства на 60 дней, чтобы люди могли с ним ознакомиться и высказать свои замечания. Направить претензии можно напрямую в ГБУ, проводившее оценку, или через Портал госуслуг или через МФЦ.

Как уточняет начальник отдела определения кадастровой стоимости Федеральной кадастровой палаты Росреестра Татьяна фон Адеркас, подать замечания необходимо в течение 50 суток.

"Следует отметить, что замечания к промежуточным отчетным документам должны обязательно содержать ряд сведений, установленных законом: такие, как ФИО, кадастровый номер объекта недвижимости, номера страниц промежуточного отчета. Кроме того, к замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости", отвечает эксперт. В противном случае замечания могут не принять.

Предварительное рассмотрение результатов оценки позволяет еще на начальном этапе исправить ошибки и откорректировать кадастровую стоимость до того, как на объект начнут начисляться налоги.