Facebook удалил изображение по требованию Роскомнадзора

В Facebook удалили картинку, на которой на фоне государственного герба РФ и слова "Россия" были изображены нацистские символы.

О том, что в Сети появилось такое изображение, Генпрокуратура РФ сообщила в Роскомнадзор. Как уточнили на официальном сайте ведомства, после этого в адрес Facebook было направлено уведомление о внесении страницы с оскорбительным изображением в единый реестр запрещенной информации.

Сразу же после этого в соцсети ограничили доступ к указанному контенту. Требование Генпрокуратуры было выполнено, ссылку исключили из единого реестра.

Подобные требования Роскомнадзор предъявлял ранее Instagram, где также обнаружилось изображение с негативной интерпретацией государственных символов.