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Facebook удалил изображение по требованию Роскомнадзора

Текст:   Виктория Чернышева
23.07.2019,  
15:36
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Facebook удалили картинку, на которой на фоне государственного герба РФ и слова "Россия" были изображены нацистские символы.

О том, что в Сети появилось такое изображение, Генпрокуратура РФ сообщила в Роскомнадзор. Как уточнили на официальном сайте ведомства, после этого в адрес Facebook было направлено уведомление о внесении страницы с оскорбительным изображением в единый реестр запрещенной информации.

Служба поддержки FaceApp не справляется с запросами на удаление фото

Сразу же после этого в соцсети ограничили доступ к указанному контенту. Требование Генпрокуратуры было выполнено, ссылку исключили из единого реестра.

Подобные требования Роскомнадзор предъявлял ранее Instagram, где также обнаружилось изображение с негативной интерпретацией государственных символов.  

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