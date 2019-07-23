Глава ОКР прокомментировал нападки на Россию из-за допинговых скандалов

Новости

Названы необратимые последствия пропущенного завтрака 18:03
Петербургу предложили "красивую" схему метро 18:01
В Ростове повысят цены на проезд в городских автобусах 18:00
О чем может напомнить "Зубренок" подросткам с берегов Нила 17:49
Аксенов назвал двойным грабежом решение суда Киева об активах "Ощада" 17:41
На Кубани возбудили дело о гибели пилота при крушении Ми-2 17:41
Иванка Трамп в поздравлении Джонсону ошиблась в названии страны 17:34
В Уфе умер глава радиостанций, помогавший Земфире пробиться на сцену 17:28
В Саратове возбуждено дело из-за отсутствия лекарств для льготников 17:25
Трамп неожиданно пришел на свадьбу к своим поклонникам 17:25
Россельхознадзор отменил запрет на яблоки из Беларуси 17:15
Природные пожары на востоке Оренбуржья удалось ликвидировать 17:06
Омбудсмен создаст экспертную группу по вопросам лекарственного обеспечения 17:01
В Сочи предупредили о резком ухудшении погоды 17:00
Стало известно, в каких регионах дети чаще всего болеют астмой 16:57
Врачи рассказали, как максимально снизить риск появления диабета 16:55
Москалькова призвала защитить ведущих расследования журналистов 16:54
Названы помогающие похудеть морепродукты 16:52
В Сочи нашли поившую пивом двухлетнего сына женщину 16:50
Ростовский суд арестовал одного из боевиков "ИГ", готовившего теракты 16:50
Путин поручил проработать развитие иммунопрофилактики инфекционных болезней 16:49
Вышел трейлер сериала Тины Канделаки про порноиндустрию 16:43
Москалькова: Важно не загнать интернет в жесткие рамки 16:41
Курганских туристов вывезет из Крыма новый туроператор 16:40
Ефимова проиграла Кинг "золото" чемпионата мира 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 17:10
Рубрика: Спорт

Глава ОКР прокомментировал нападки на Россию из-за допинговых скандалов

Текст: Павел Зарудный
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью корреспонденту "РГ" рассказал о своем отношении к постоянным нападкам на страну из-за допинговых скандалов прошлых лет.
Президент ОКР Станислав Поздняков. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Президент ОКР Станислав Поздняков. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Президент ОКР Станислав Поздняков. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Не могу обойти острую тему, которая волнует, наверное, всех - допинг и постоянные нападки на нашу страну и спортсменов. Стоит ли нам ждать очередных "разоблачений"? Что бы вы ответили тем, кто старается побольнее уколоть отечественный спорт?

Фото: РИА Новости
Для спортсменов, тренеров и врачей вводятся штрафы за употребление допинга

Станислав Поздняков: Отношусь к этому спокойно. Удивить меня, наверное, уже практически невозможно - столько всего случилось за последние несколько лет... Я надеюсь, что больше подобного в моей жизни, равно как и в истории всего нашего спорта, не случится, - сказал Поздняков. - Другое дело, что все эти назойливые разговоры о том, что Россию якобы снова отстранят от участия в Олимпийских играх строятся из предположений, а не реальных фактов. Начнем с того, что ОКР полностью восстановлен в правах, несет такие же обязанности и имеет такие же полномочия, как любой из 206 национальных олимпийских комитетов мира. Мы будем формировать нашу команду, основываясь на результатах - очках, голах и секундах. Кто выполнит норматив с учетом нормативов международных спортивных федераций, тот попадет в состав и поедет в Токио под нашим национальным флагом.

Что касается свежих слухов про якобы триста случаев нарушения антидопинговых правил, которые всплыли после завершения проверки московской лаборатории, то уверяю вас - они будут внимательно изучены. - отметил Поздняков. - По результатам международные федерации сами примут решение по санкциям в отношении тех или иных спортсменов. Но необходимо понимать, что речь идет о периоде с 2012 по 2015 годы и с учетом того, что в спорте поколения меняются достаточно быстро, я не уверен, что там будет много фамилий из ныне действующих атлетов. При этом в рамках моих личных встреч с руководством МОК и ВАДА я получил заверения о том, что в любом случае эти расследования будут носить только индивидуальный характер и санкции, в случае доказанной вины кого-либо, не будут применяться к национальным спортивным федерациям.

Полное интервью с главой ОКР читайте в свежем номере "Российской газеты".

Спорт Спортивная жизнь Спортивные организации Олимпийский комитет России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой
МО РФ: Южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры
В Хабаровском крае впал в кому спасавший детей во время пожара мальчик
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В Москву придет резкое похолодание