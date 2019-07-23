Глава ОКР прокомментировал нападки на Россию из-за допинговых скандалов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью корреспонденту "РГ" рассказал о своем отношении к постоянным нападкам на страну из-за допинговых скандалов прошлых лет.

Не могу обойти острую тему, которая волнует, наверное, всех - допинг и постоянные нападки на нашу страну и спортсменов. Стоит ли нам ждать очередных "разоблачений"? Что бы вы ответили тем, кто старается побольнее уколоть отечественный спорт?

Станислав Поздняков: Отношусь к этому спокойно. Удивить меня, наверное, уже практически невозможно - столько всего случилось за последние несколько лет... Я надеюсь, что больше подобного в моей жизни, равно как и в истории всего нашего спорта, не случится, - сказал Поздняков. - Другое дело, что все эти назойливые разговоры о том, что Россию якобы снова отстранят от участия в Олимпийских играх строятся из предположений, а не реальных фактов. Начнем с того, что ОКР полностью восстановлен в правах, несет такие же обязанности и имеет такие же полномочия, как любой из 206 национальных олимпийских комитетов мира. Мы будем формировать нашу команду, основываясь на результатах - очках, голах и секундах. Кто выполнит норматив с учетом нормативов международных спортивных федераций, тот попадет в состав и поедет в Токио под нашим национальным флагом.

Что касается свежих слухов про якобы триста случаев нарушения антидопинговых правил, которые всплыли после завершения проверки московской лаборатории, то уверяю вас - они будут внимательно изучены. - отметил Поздняков. - По результатам международные федерации сами примут решение по санкциям в отношении тех или иных спортсменов. Но необходимо понимать, что речь идет о периоде с 2012 по 2015 годы и с учетом того, что в спорте поколения меняются достаточно быстро, я не уверен, что там будет много фамилий из ныне действующих атлетов. При этом в рамках моих личных встреч с руководством МОК и ВАДА я получил заверения о том, что в любом случае эти расследования будут носить только индивидуальный характер и санкции, в случае доказанной вины кого-либо, не будут применяться к национальным спортивным федерациям.

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