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23.07.2019 19:13
Рубрика: Общество

Грант - не прибавка к пенсии

Глава РФФИ Владислав Панченко видит свет в конце аспирантуры
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(7918)
Что может вернуть престиж профессии ученого? Какой грант получит аспирант? На эти и другие темы корреспондент "РГ" беседует с председателем совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), академиком Владиславом Панченко.
По словам академика РАН Владислава Панченко, система грантовой поддержки РФФИ прошла испытание временем. Фото: Александр Корольков/РГ По словам академика РАН Владислава Панченко, система грантовой поддержки РФФИ прошла испытание временем. Фото: Александр Корольков/РГ
По словам академика РАН Владислава Панченко, система грантовой поддержки РФФИ прошла испытание временем. Фото: Александр Корольков/РГ

Только что опубликовано любопытное исследование о предпочтениях родителей при выборе жизненного пути их детей. Оказалось, что науку выбрали около 6 процентов опрошенных. Вас эта цифра радует или огорчает?

Владислав Панченко: Конечно, радует, это хорошие цифры. Сегодня у нас в науке работает примерно 0,3 процента от общего числа населения России. Если желание родителей хотя бы наполовину совпадет с намерениями школьников и если даже не все из них потом пойдут в науку, все равно мы можем получить вполне приличное пополнение. За последние годы мы разработали целую линейку поддержки молодежи, которая охватывает всех, кто видит себя в науке. Это и школьники старших классов, и студенты, и бакалавры, и магистры, и аспиранты, и молодые кандидаты и доктора наук.

Так, например, при поддержке РФФИ больше 10 тысяч молодых ученых реализовывали в 2018 году проекты на сумму 4,4 миллиарда рублей. Всего же подали заявки в прошлом году не менее 30 тысяч молодых людей.

Какие конкурсы проводит РФФИ для поддержки молодежи? Начнем со школьников.

Фото: РИА новости www.ria.ru
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Владислав Панченко: Давайте уточним, все-таки школьники - не наша прямая задача. С ними работают другие фонды. У нас школьники участвуют только в двух конкурсах - региональном в Севастополе и конкурсе, который мы провели недавно с Экспертным институтом социальных исследований.

А вот даже самые молодые, только начавшие научную карьеру исследователи могут участвовать в нашем конкурсе "Мой первый грант". Он очень популярен, так как заявку может подать любой. Победители, а их, например, в 2018 году было более 6 тысяч человек, получают на два года по 500 тысяч рублей в год на проект.

Следующий конкурс - ведущих молодежных коллективов традиционный для РФФИ. Он поддерживает небольшие научные коллективы, во главе которых, как правило, молодые кандидаты или доктора наук. Таких грантов было предоставлено в 2018 году 374, размер каждого - от 4 до 6 миллионов рублей, они выдаются на 2 года.

В самых ближайших планах - новый конкурс, который пока условно называется "Наставничество". Речь о том, что авторитетный ученый берется собрать вокруг себя небольшую группу молодых людей и ведет с ними работы по актуальной тематике. Проведение этого конкурса включено в нацпроект "Наука".

При поддержке РФФИ больше 10 тысяч молодых ученых реализовывали в 2018 году проекты на 4,4 миллиарда рублей

Это будет продолжение работы ведущего ученого в своей организации или речь идет о создании новой лаборатории?

Владислав Панченко: Закончено обсуждение условий, идет подготовка конкурсной документации. Много нюансов надо учесть: какой у претендента научный стаж, сколько подготовил аспирантов, докторов, насколько активен в настоящее время. Ведь это не добавка к пенсии. Это приличные деньги, которые даются человеку, чтобы он мог не думать о хлебе насущном, а за несколько лет провести исследования на высоком научном уровне и подготовить сильную молодежь.

Больной вопрос - аспирантура. Многие молодые люди, поступая в аспирантуру, занимаются чем угодно, только не наукой, например, подрабатывают, ссылаясь на мизерные стипендии. Недавно принято принципиальное решение о возращении к защите диссертации...

Владислав Панченко: РФФИ с самого начала занимал принципиальную позицию: надо вернуть научную аспирантуру. Сейчас правительство в рамках нацпроекта "Наука" поручило нам разработать систему поддержки аспирантуры на грантовой основе. Конкурс подготовлен и объявлен, выделены дополнительные средства в объеме 1,2 млрд рублей для поддержки 1,5 тысячи аспирантов.

Но грант выделяется на определенный срок, а защита далеко не всегда в него укладывается. Ведь там множество нюансов, особенно в естественно-научных дисциплинах.

Фото: iStock
Аспирантов заставят защищать диссертации

Владислав Панченко: Вы правы. Получив грант, ученый ведет научную работу, за которую должен отчитаться в конце года. Защита диссертации - совсем другая процедура, регламентируемая правилами ВАК и ряда университетов, которым дано право проводить защиту. Мы сейчас рассматриваем, как снять возможные противоречия. В принципе, ясность уже есть.

Объясните хотя бы в общих чертах.

Владислав Панченко: Подход предлагается такой. Поступив в аспирантуру, молодой человек не получает грант автоматически. Он должен своей работой доказать право на него. Поэтому мы предлагаем проводить конкурс для тех, кто уже два года учится в аспирантуре. К этому времени становится ясно, кто есть кто. Кого привлекает наука и кто способен в ней по-настоящему и плодотворно работать, а кому она неинтересна или недоступна. Так что лучшие будут участвовать в конкурсе, и 1,5 тысячи победителей получат гранты.

А сумма какая? Поможет ли она молодому ученому, наконец, сосредоточиться только на науке, не искать хлеб на стороне?

Владислав Панченко: Два года вплоть до окончания обучения в аспирантуре молодой человек будет получать каждый месяц не менее 25 тысяч рублей.

Если по тем или иным причинам за четыре года все же обладатель гранта не успеет защититься?

Владислав Панченко: Даем ему еще год "каникул". Здесь надо уточнить, что мы выдаем грант не самому аспиранту, а организации, где он учится. Этот год ей предоставляется, чтобы она помогла аспиранту представить диссертацию к защите. А если все же диссертация к защите не будет принята, то организация обязана вернуть сумму гранта.

Жесткие условия. Но не все молодые люди поступают в аспирантуру. Если у кого-то есть желание заниматься наукой, есть интересные идеи, сможет он рассчитывать на поддержку фонда?

Владислав Панченко: Может. У нас уже несколько лет работает программа поддержки так называемых постдоков. Размер этого гранта, выигранного по конкурсу, 2-3 миллиона рублей в год. Причем эти деньги "привязаны" к конкретному человеку. О ком в данном случае речь? Это те, кто получил степень кандидата наук. С 2016 года 600 молодых ученых при поддержке РФФИ реализовали такие проекты в течение 3 лет. А в целом могу сказать, что выстроенная РФФИ система привлечения молодежи и поддержки ее научных исследований представляется не только системной и полной, но и уникальной.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым
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