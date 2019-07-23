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23.07.2019 11:07
Рубрика: В мире

Глава "Слуги народа" отверг возможность амнистии для ополченцев Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выступил против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, - заявил он в эфире телеканала ICTV. - Никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом".

Тем не менее, Разумков высказался за соблюдение перемирия на востоке Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу. Кроме того, еще 18 апреля украинский лидер заявил, что в случае победы на президентских выборах не станет подписывать закон об амнистии для участников боевых действий. Между тем вооруженные силы ДНР и ЛНР, которые состоят в основном из местного населения, насчитывают порядка 30 тысяч человек. Их амнистия является неотъемлемым пунктом минских соглашений, обязанность по выполнению которых взял на себя Киев.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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