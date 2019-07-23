Новости

Названы необратимые последствия пропущенного завтрака 18:03
Петербургу предложили "красивую" схему метро 18:01
В Ростове повысят цены на проезд в городских автобусах 18:00
О чем может напомнить "Зубренок" подросткам с берегов Нила 17:49
Аксенов назвал двойным грабежом решение суда Киева об активах "Ощада" 17:41
На Кубани возбудили дело о гибели пилота при крушении Ми-2 17:41
Иванка Трамп в поздравлении Джонсону ошиблась в названии страны 17:34
В Уфе умер глава радиостанций, помогавший Земфире пробиться на сцену 17:28
В Саратове возбуждено дело из-за отсутствия лекарств для льготников 17:25
Трамп неожиданно пришел на свадьбу к своим поклонникам 17:25
Россельхознадзор отменил запрет на яблоки из Беларуси 17:15
Природные пожары на востоке Оренбуржья удалось ликвидировать 17:06
Омбудсмен создаст экспертную группу по вопросам лекарственного обеспечения 17:01
В Сочи предупредили о резком ухудшении погоды 17:00
Стало известно, в каких регионах дети чаще всего болеют астмой 16:57
Врачи рассказали, как максимально снизить риск появления диабета 16:55
Москалькова призвала защитить ведущих расследования журналистов 16:54
Названы помогающие похудеть морепродукты 16:52
В Сочи нашли поившую пивом двухлетнего сына женщину 16:50
Ростовский суд арестовал одного из боевиков "ИГ", готовившего теракты 16:50
Путин поручил проработать развитие иммунопрофилактики инфекционных болезней 16:49
Вышел трейлер сериала Тины Канделаки про порноиндустрию 16:43
Москалькова: Важно не загнать интернет в жесткие рамки 16:41
Курганских туристов вывезет из Крыма новый туроператор 16:40
Ефимова проиграла Кинг "золото" чемпионата мира 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 17:45
Рубрика: Общество

Возьмите меня за руку

Выписанный из стационара безнадежный больной сможет получить не только обезболивание, но и другие виды медицинской и социальной помощи, психологической поддержки, чтобы максимально облегчить ему последние дни жизни. Такой комплексный подход в организации паллиативной службы должны обеспечить регионы по решению минздрава и минтруда. Чтобы лекарств хватало, регионы должны будут создать регистры больных, нуждающихся в такой поддержке. Регистр, кстати, поможет также обеспечить преемственность ведения таких больных.
Больному помогут и в хосписе, и дома. Фото: photoxpress Больному помогут и в хосписе, и дома. Фото: photoxpress
Больному помогут и в хосписе, и дома. Фото: photoxpress

Система паллиативной помощи будет трехуровневой: в стационаре - хосписе, паллиативном отделении больницы, доме или отделении сестринского ухода, в дневном стационаре и на дому, для чего в регионах предстоит создать патронажные выездные службы. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на недавнем заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Медведев выделил 115 млн руб для развития паллиативной медпомощи

Но препятствий и сложностей много. Один из важнейших вопросов - тема ответственности медработников за ошибки при использовании наркотических лекарств. "Врачи боятся и не хотят назначать сильнодействующие обезболивающие, так как любая мелкая ошибка может привести к уголовному делу", - заявила член попечительского совета, основатель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер. Например, формально врач имеет право выписать рецепт на обезболивающее, придя к пациенту домой. Но лекарство по этому рецепту выдадут только после того, как там будет стоять подпись главного врача и печать медучреждения. Получается, что родственники лежачего больного, получив назначение, все равно вынуждены идти и собирать подписи и печати. А если главврач подписывает пустой бланк заранее - он может попасть "под статью".

Татьяна Голикова дала поручение минздраву решить эту проблему. "Нужно сделать следующий порядок - чтобы к больному бригада приезжала, уже имея рецептурные бланки, подписанные и завотделением, и главным врачом. Чтобы не было необходимости родственнику обращаться снова в мед­организацию после того, как выехавший на вызов доктор выписал рецепт. А актировать, чтобы вести учет, его можно с помощью фотофиксации", - пояснила Татьяна Голикова.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой
МО РФ: Южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры
В Хабаровском крае впал в кому спасавший детей во время пожара мальчик
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В Москву придет резкое похолодание