Выписанный из стационара безнадежный больной сможет получить не только обезболивание, но и другие виды медицинской и социальной помощи, психологической поддержки, чтобы максимально облегчить ему последние дни жизни. Такой комплексный подход в организации паллиативной службы должны обеспечить регионы по решению минздрава и минтруда. Чтобы лекарств хватало, регионы должны будут создать регистры больных, нуждающихся в такой поддержке. Регистр, кстати, поможет также обеспечить преемственность ведения таких больных.

Система паллиативной помощи будет трехуровневой: в стационаре - хосписе, паллиативном отделении больницы, доме или отделении сестринского ухода, в дневном стационаре и на дому, для чего в регионах предстоит создать патронажные выездные службы. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на недавнем заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Но препятствий и сложностей много. Один из важнейших вопросов - тема ответственности медработников за ошибки при использовании наркотических лекарств. "Врачи боятся и не хотят назначать сильнодействующие обезболивающие, так как любая мелкая ошибка может привести к уголовному делу", - заявила член попечительского совета, основатель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер. Например, формально врач имеет право выписать рецепт на обезболивающее, придя к пациенту домой. Но лекарство по этому рецепту выдадут только после того, как там будет стоять подпись главного врача и печать медучреждения. Получается, что родственники лежачего больного, получив назначение, все равно вынуждены идти и собирать подписи и печати. А если главврач подписывает пустой бланк заранее - он может попасть "под статью".

Татьяна Голикова дала поручение минздраву решить эту проблему. "Нужно сделать следующий порядок - чтобы к больному бригада приезжала, уже имея рецептурные бланки, подписанные и завотделением, и главным врачом. Чтобы не было необходимости родственнику обращаться снова в мед­организацию после того, как выехавший на вызов доктор выписал рецепт. А актировать, чтобы вести учет, его можно с помощью фотофиксации", - пояснила Татьяна Голикова.