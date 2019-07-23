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Google платит пользователям по 5 долларов за их фотографии

Текст:   Владимир Болотин
23.07.2019,  
17:32
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Google покупает фотографии пользователей по цене 5 долларов (около 315 рублей). Об этом пишет издание ZDnet.

Сотрудники корпорации ходят по популярным местам в различных городах США и предлагают сделать селфи в обмен на купоны в Starbucks или Amazon. Волонтеры объясняют, что собирают данные для функции распознавания лиц в будущих устройствах Goigle.

Перед "фотосессией" у граждан берут письменное согласие на обработку персональных данных. А затем происходит съемка лица с разных ракурсов.

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Отмечается, что таким образом Google пытается усовершенствовать свои нейросети, которые отвечают в смартфонах за аутентификацию пользователя по лицу.

Такая разблокировка гаджета в последние годы стала наиболее популярной. При этом существует два подхода - простое распознавание лица по фотографии и с помощью построения карты лица в трехмерной модели.

Какой из двух вариантов будет реализован в Pixel 4 пока точно не известно, но, судя по утечкам об Android Q, уровень надежности будет не хуже, чем в iPhone.

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