Госдума изменит сроки новой "дачной амнистии"

Напомним, что ее предыдущий этап действовал на протяжении 13 лет. За это время в упрощенном порядке граждане смогли оформить права более чем на 13 млн. объектов недвижимости - земельные участки, дачи, садовые домики, бани, гаражи и т.д., напомнил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Однако упрощенный порядок, при котором право на дачи регистрировалось только на основании документа на землю, прекратил действие 1 марта нынешнего года. Продление "акции" от государства позволит большему количеству граждан без лишней бюрократии зарегистрировать свои дачные домики, садовые и огородные участки. Кроме того, это позволит защитить права россиян, ведь неопределенность в отношении прав граждан на объекты недвижимости создает риски для них.

Во втором чтении в документ были внесены ряд поправок. "Дачная амнистия" была скорректирована по срокам: в нынешней версии она восстанавливается до 1 марта 2021 года, а не до 1 марта 2022 года, как было при первом чтении. Это компромисс - такой срок представляется достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться своим правом, пояснил глава профильного комитета.

До указанной даты оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке - при наличии права на земельный участок потребуется только технический план. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно, уточнил Павел Крашенинников.

При этом норма о возможности установления регионами предельных максимальных цен кадастровых работ становится бессрочной (в прежней версии - до 1 марта 2022 года). По данным профильного комитета, на данный момент максимальные цены на межевание земельных участков установили более половины регионов России. К примеру, в Московской области предельная цена составляет 7000 рублей, в Свердловской - 3600 рублей. А рыночные цены на кадастровые работы варьируются в среднем от 10 - 20 тыс. рублей, а в Москве - более 40 тыс. рублей. Так что бессрочное действие нормы позволит регионам воспользоваться ей в любое время в целях защиты граждан от неконтролируемого завышения цен на кадастровые работы, производимые на их участках, подчеркнул Павел Крашенинников.

Без изменений остаются другие положения законопроекта - например, о сроках льготного бесплатного предоставления земли общего пользования в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ - до 1 марта 2022 года.

Эти и другие изменения предлагается вводить в действие со дня официального опубликования закона. Документ депутаты рассчитывают окончательно одобрить до конца сессии, то есть на нынешней неделе.