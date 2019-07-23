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23.07.2019 14:52
Рубрика: Власть

Госдума расширяет круг семей, которым положены детские пособия

Текст: Татьяна Замахина
Второе чтение в Госдуме прошел законопроект, который позволит получать "детские" выплаты большему числу семейных россиян.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Как уточнил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, 70 процентов семей, где родился первый или второй ребенок, получат право на дополнительные ежемесячные выплаты.

А именно, с 1 января следующего года дополнительные выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. В настоящее время их получают семьи, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека.

Пособие на детей до трех лет предложили увеличить до прожиточного минимума

Это существенно, почти в полтора раза, расширит количество получателей этих средств, уточнил Володин.

Законопроектом также предусмотрено, что родители станут получать ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком трех лет, добавил председатель Госдумы. Для этого документ принят с правительственной поправкой, вводящей для таких семей ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума на ребенка в регионе. Продление срока выплаты будет происходить по заявлению родителей. Это положение также вводится с 1 января 2020 года.

В третьем чтении депутаты намерены принять документ до конца сессии, то есть на этой неделе.

Таким образом, Госдума реализует положения Послания президента РФ, касающиеся мер поддержки семей с детьми. Напомним, что ранее был принят закон, благодаря которому многодетные семьи, где родился третий или последующий ребенок, получат 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита.

Власть Работа власти Госуправление Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума Декретные и пособия на ребенка
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