Госдума расширяет круг семей, которым положены детские пособия

Как уточнил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, 70 процентов семей, где родился первый или второй ребенок, получат право на дополнительные ежемесячные выплаты.

А именно, с 1 января следующего года дополнительные выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. В настоящее время их получают семьи, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека.

Это существенно, почти в полтора раза, расширит количество получателей этих средств, уточнил Володин.

Законопроектом также предусмотрено, что родители станут получать ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком трех лет, добавил председатель Госдумы. Для этого документ принят с правительственной поправкой, вводящей для таких семей ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума на ребенка в регионе. Продление срока выплаты будет происходить по заявлению родителей. Это положение также вводится с 1 января 2020 года.

В третьем чтении депутаты намерены принять документ до конца сессии, то есть на этой неделе.

Таким образом, Госдума реализует положения Послания президента РФ, касающиеся мер поддержки семей с детьми. Напомним, что ранее был принят закон, благодаря которому многодетные семьи, где родился третий или последующий ребенок, получат 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита.