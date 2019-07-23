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23.07.2019 18:22
Рубрика: Власть

Судиться будем дома

Госдума рассматривает проект закона о возможности бизнеса спорить в России
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(7918)
Госдума начала рассматривать важный законопроект о предоставлении гражданам России, находящимся под санкциями иностранных государств, права переводить споры в российскую юрисдикцию. В проекте речь идет о защите прав российских граждан - в основном, бизнесменов - в спорах, возникающих в связи с действием иностранных санкций. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Что важно в проекте? Предлагается в законе прописать, что отечественные компании, к которым есть претензии за границей, могут в одностороннем порядке написать в соглашениях, что судебная защита будет проходить на территории России. И подавать иск к гражданам РФ, попавшими под санкции, можно будет только в нашей стране.

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости
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Если проект станет законом, иск к таким компаниям надо будет предъявлять в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождении гражданина в России или по месту нахождения его имущества. А "санкционные" граждане и компании могут в одностороннем порядке внести изменения в действующие международные соглашения о разрешении споров с их участием. Если же таких соглашений нет, россияне смогут пойти в отечественный суд с иском "о прекращении судебного разбирательства в судах других государств". И наш суд может удовлетворить такой иск и установить срок для его исполнения.

А если их суды с этим не согласятся? Тогда наш суд будет вправе наложить на иностранцев штраф, размер которого будет равен сумме, которую другая сторона спора выдвинула против наших людей или компаний. И еще граждане и компании смогут требовать неустойку, которая будет равна размеру иска, предъявленного им в иностранных судах.

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