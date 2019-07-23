Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ

Подготовить поправки поручил президент РФ Владимир Путин. Нововведения, разработанные кабмином, коснутся в первую очередь тех, кто связан с Россией своими корнями и готов работать на благо нашей страны.

После вступления нового закона в силу будет расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Такой режим распространится на лица, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР. Кроме того, это коснется детей до 18 лет, чьи родители либо постоянно живут в России, либо получают вид на жительство вместе с ними.

Его также смогут без бюрократии получить носители русского языка и те, кто сами или чьи родственники были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Упрощенный режим вводится и для квалифицированных специалистов и членов их семей, не менее полугода работающих в России. Под нововведения попадают и граждане, с отличием закончившие российские вузы. И это только основные категории, которых коснется новый закон.

Те, кто связан с Россией "своими корнями и говорит на русском языке, у кого живут здесь родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо России, не должны сталкиваться с бюрократической волокитой", подчеркнул, комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он уверен, что все необходимые документы для проживания таких граждан в России должны оформляться в максимально короткие сроки.

Что касается сроков рассмотрения запроса, то он сокращается с шести до четырех месяцев. Новеллой также является введение бессрочного вида на жительство (это, правда, не коснется случаев получения такого документа в связи с работой в РФ).

Новации затронули и разрешение на временное проживание. Его будут выдавать отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты. Эта норма будет распространяться на граждан, которые родились в России, состоят в браке с гражданином РФ, признаны беженцами и т.п. Сроки выдачи документа тоже сокращаются до четырех месяцев.