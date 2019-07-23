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Интернет-реклама оказалась опасной для пользователей Windows

Текст:   Владимир Болотин
23.07.2019,  
17:12
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пользователи Windows оказались под угрозой из-за рекламы. По данным издания ZDnet, "вредная" реклама была замечена в популярных приложениях от Microsoft - Outlook, Games, News и других.

Как утверждают специалисты по кибербезопасности Confiant, за масштабной рекламной кампанией с распространением вредоносного кода стоят две платформы из Гонконга - Fiber-Ads и Clockfollow.

Сервисы размещают рекламные объявления в легальных сетях, но перенаправля.т пользователей на площадки, где продаются поддельные антивирусные приложения, обновления для различных программ и прочий мошеннический контент. При этом перехваченный трафик перепродается кибермошенникам, и пользователей повторно отправляют на поддельные сайты.

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Как отмечается, за последний год было зафиксировано более 100 млн показов некачественной рекламы.

По данным Confiant, злоумышленники предпочитали обманывать в основном пользователей настольных версий Windows. Однако были зафиксированы атаки и на владельцев iOS-устройств.

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