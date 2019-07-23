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23.07.2019 19:32
Рубрика: Спорт

Кинг с короной

Ефимова проиграла борьбу за "золото" ЧМ
Текст: Анна Козина (Кванджу)
Дуэль россиянки Юлии Ефимовой и американки Лилли Кинг была одним из самых ожидаемых событий турнира пловцов. Первое сражение - на 100 м брассом - выиграла Кинг, показав время 1.04,93 секунды. Ефимова стала второй с результатом 1.05,49. Но борьба продолжается. Впереди еще быстрый и непредсказуемый "полтинник" и двухсотметровка, где непременно нужно дотерпеть до финиша.
У Ефимовой еще есть возможность показать себя на чемпионате мира в Кванджу. Впереди дистанции 50 и 200 метров. Фото: Reuters У Ефимовой еще есть возможность показать себя на чемпионате мира в Кванджу. Впереди дистанции 50 и 200 метров. Фото: Reuters
У Ефимовой еще есть возможность показать себя на чемпионате мира в Кванджу. Впереди дистанции 50 и 200 метров. Фото: Reuters

На финальную сессию корреспондент "РГ" ехал вместе с двукратным олимпийским чемпионом Атланты-1996 в плавании баттерфляем, а теперь комментатором Денисом Панкратовым.

Фото: РИА Новости
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Он признался, что ждал от Ефимовой только "золота". Хотя и понимал, что Кинг может разозлиться: "Я помню их финальный заплыв на 100 м на этапе Серии чемпионов в США. 75 метров Кинг лидировала. Но потом она "встала", было понятно, что силы закончились. Ефимова начала вырываться вперед. В этот момент Кинг повернулась, посмотрела на нее с такой звериной злостью - это через очки даже было видно - и в итоге вырвала победу. Здесь могло произойти нечто похожее".

И еще немного цифр и фактов из истории этого противостояния. На чемпионате мира 2017 года в Будапеште Ефимова была третьей. Проиграла не только Кинг, но и второй американской брассистке Кэти Мейли. Однако в Кванджу-2019 еще на предварительных стадиях стало понятно, что сейчас в этот спор никто не вмешается. На старт стометровки Ефимова вышла с первым временем, заочно обогнав Кинг в одном из полуфиналов (1.05,56 против 1.05,66). Но на протяжении всего сезона американка держала Юлю на расстоянии. Выбилась в лидеры мирового рейтинга. Причем не только на "полтиннике" и сотне, на которых выиграла "золото" на ЧМ-2017. Ефимова тогда одержала победу на 200-метровке. И Кинг поспешила заявить, что непременно будет работать и над длинным спринтом. Надо признать, не обманула. На этапе Серии чемпионов в Индианаполисе, где две соперницы снова плыли по соседним дорожкам, американка обошла Ефимову на всех трех дистанциях. Юля же продолжала планомерно скидывать секунды с не самых быстрых результатов, показанных на отборочном чемпионате страны в апреле.

Сражение Ефимовой и Кинг в бассейне Кванджу стало главным блюдом очередного дня ЧМ-2019

В "Олимпийском" наша пятикратная чемпионка мира заставила всех поволноваться. На старт Юля выходила после болезни и не в лучшей форме. Так что чуть не осталась за бортом на своей коронной дистанции 200 м брассом. Все тогда переполошились. Но Ефимова была уверена: и готовность, и результаты придут. Посмотрим, как эта установка сработает в оставшихся заплывах.

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