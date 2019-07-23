Южная Корея построит собственный авианосец

Министерство обороны Республики Корея (РК) одобрило программу создания крупных военных кораблей LPX-2, в рамках которой будет создан и легкий авианосец, где будут размещены морские модификации американских истребителей пятого поколения F-35 В. Хотя в военном ведомстве подчеркнули, что решение именно об авианосце не принято, но признали факт одобрения программы, в рамках которой будет создан самый крупный боевой корабль ВМС Кореи.

Как сообщили в министерстве обороны РК, 12 июля прошло заседание командующих штабов родов войск Вооруженных сил Республики Корея (ВС РК) под председательством главы Объединенного комитета начальников штабов ВС РК Пак Хан Ги. В ходе совещания было принято решение одобрить программу создания крупных транспортных военных кораблей для ВМС страны LPX-2. Соответствующие средства на реализацию программу будут отражены в плане среднесрочной модернизации ВС РК в течение ближайших одного-двух лет.

Как стало известно, главным проектом программы LPX-2 станет строительство крупного корабля водоизмещение около 30 тысяч тонн. Он станет самым большим кораблем ВМС РК, для которых на настоящий момент самыми крупными являются вертолетоносцы "Токто" и "Марадо" водоизмещением по 19 тысяч тонн.

Как сообщили источники, новый корабль будет способен принимать истребители с вертикальным взлетом и посадкой, а также рядом устройств, которые делают его легким авианосцем. Предполагается, что на нем будут базироваться морские модификации американских истребителей пятого поколения F-35 - F-35B. Южная Корея уже закупила у США 40 истребителей-"невидимок" F-35 А, получив четыре первые машины. В этой связи очень высока вероятность, что корейцы продолжат брать эти модели, на этот раз для оснащения своего авианосца.

Согласно плану, строительство нового корабля начнется в середине 2020-х гг., а на воду он будет спущен к 2030 году. Получится, что через 11 лет у Южной Кореи появится свой первый авианосец.

Вместе с тем, в минобороны РК старательно избегают признавать, что они будут строить именно авианосец, говоря лишь, что будет построен "самый крупный корабль". "Пока ничего не решено, какие летательные аппараты будут базироваться на корабле и когда именно он будет принят на вооружение… В целом же мы планируем его использовать для реагирования на различные угрозы безопасности, проведения десантных и морских операций, деятельности по поддержке боевых подразделений, а также для спасательных операций и гуманитарных миссий", - говорится в заявлении министерства обороны РК.

Вместе с тем эксперты единодушно уверены, что речь идет именно о строительстве первого южнокорейского авианосца, а пока Сеул не хочет провоцировать соседние страны. Планы по созданию аналогичных легких авианосцев уже есть у Японии, активно развивает программу строительства авианосцев и Китай.