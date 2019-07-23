Ученые бьют тревогу: уже совсем скоро кофе может стать настоящим деликатесом. Дело в том, что из-за глобального потепления к 2050 году пригодная для выращивания кофе территория сократится примерно вдвое, а к 2080-му растение может вообще исчезнуть. Например, в Танзании, которая является одним из основных поставщиков кофейных зерен, за последние 50 лет урожайность сократилась в два раза.

Неутешителен прогноз и с чаем: площадь чайных плантаций в некоторых регионах тоже сократится более чем вдвое. Причем обильные дожди ухудшают вкус и аромат чая, делают его размытым и водянистым.

Серьезный удар потепление грозит нанести коньяку и виски. Повышение температуры приводит к тому, что виноград вызревает более сладким и не подходит для производства коньяка. Производители пытаются вывести другие сорта, которые обеспечивали бы необходимую кислотность, не утратив при этом вкуса и запаха. Ежегодно на эти эксперименты тратятся сотни тысяч евро.

А вот с виски другая проблема: глобальное потепление приводит к нехватке пресной воды, поэтому некоторые вискикурни простаивают недели, а то и месяцы. И ученые предупреждают: вероятность засушливого лета в Британии выросла в 30 раз.

Жертвой тепла может стать и шоколад, хотя какао-бобы растут именно в жарком и влажном климате. Однако повышение средних температур нарушает сложившуюся систему климата, делая погоду более экстремальной. А шоколадные деревья слишком чувствительные: любые скачки ведут к резкому падению урожая. По данным последних исследований, выращивать шоколадные деревья станет невыгодным к 2030 году. И африканские и индонезийские фермеры уже отказываются от какао-бобов, отдавая предпочтение пальмовому маслу и каучуку.