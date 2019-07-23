Как не лишиться своей квартиры, сдавая ее в аренду?

Жительница Москвы едва не лишилась квартиры, сдав ее в аренду на длительный срок, - через два месяца после сделки она увидела в интернете объявление о продаже своего жилья. Продавцом оказался недавний квартирант, который предлагал купить недвижимость по доверенности от собственника. Документ был поддельным, а фотографии и описание квартиры в объявлении о продаже просто скопировали из объявления об аренде. Как не оказаться в такой ситуации и какие еще опасности поджидают тех, кто решил заработать на своей недвижимости?

Квартиранты с большой дороги

Об этом самом свежем случае мошенничества недавно рассказали в столичном управлении Росреестра - там предупредили, что это лишь одна из возможных схем обмана собственников на арендном рынке. "Заключая договоры аренды, необходимо максимально тщательно подойти к проверке арендатора, так как не исключены варианты подделки представленных документов, в том числе удостоверяющих личность, - подчеркнул глава ведомства Игорь Майданов. - Если речь идет о длительной аренде - больше года, то в этом случае надежнее будет зарегистрировать договор у нас".

В качестве профилактики Майданов также рекомендует периодически просматривать популярные порталы недвижимости в поисках собственной квартиры - сделать это легко, задав адрес поиска. Такой метод уже не раз позволял обманутым владельцам жилья вовремя остановить мошенников.

Причем аферисты зачастую предпочитают иметь дело с дорогими апартаментами. Недавний случай, к примеру, произошел с трехкомнатной квартирой на Фрунзенской набережной - продать ее хотели ни много ни мало за 34,8 миллиона рублей! Впрочем, если вы сдаете однушку в Выхине, то это отнюдь не значит, что встречи с липовыми квартирантами вы гарантированно избежите. Да и не факт, что они поспешат продать вашу квартиру - заработать на ней можно и другими способами, говорят риелторы.

"Один из распространенных видов мошенничества со стороны арендатора - сдача жилья в субаренду, например посуточную, - объясняет замдиректора департамента аренды квартир агентства "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова. - Хотя законно это только в том случае, если на пересдачу квартиры дано письменное разрешение собственника - оно должно быть прописано в договоре найма. Причем отсутствие письменного запрета на такую операцию не знак согласия на нее".

В интернете можно найти массу историй о том, как люди сдавали квартиру условному Пете, а через месяц обнаруживали в ней Машу, уверяющую, что она это жилье арендовала, а то и купила. Причем Маша вполне может оказаться добросовестным приобретателем, точно так же попавшим в руки мошенников, как и вы.

Только подлинники

Полякова подтверждает: и в случае передачи съемной квартиры в субаренду, и в случае попытки ее продажи мошенники действуют по поддельным документам.

- Они могут поставить в паспорт фальшивую печать с регистрацией по нужному адресу или подделать копии свидетельств о праве собственности, - перечисляет она. - Арендодатель должен быть бдительным, чтобы документы ни в коем случае не попали в чужие руки. Нанимателям тоже необходимо внимательно проверять бумаги у сдающего квартиру: только подлинники, никаких копий.

Собственнику к тому же следует контролировать, действительно ли в квартире проживают арендаторы, с которыми подписан договор. Советуют это и в Росреестре - там рекомендуют проведывать квартиру по крайней мере в первые месяц-два после сдачи внаем. "Не лишним будет поговорить с соседями о новых жильцах: как часто те появляются в квартире, кто к ним приходит", - рекомендуют в ведомстве.

Рынок аренды так манит мошенников, потому что сделки на нем совершаются за несколько часов. Однако даже в таких условиях можно себя обезопасить.

К примеру, проверить документы можно не только "на глазок". Вбейте серию и номер паспорта арендатора на сайте services.fms.gov.ru, и система покажет вам, не значится ли документ среди утраченных или похищенных. Кроме того, важно грамотно составить договор аренды - нужно внести туда все данные нанимателя и собственника, сведения о квартире, включая адрес владельца, площадь и т.д., прописать условия и сроки оплаты, правила расторжения и прочие нюансы. Не лишним будет проверить и соцсети арендаторов - это поможет понять, тот ли перед вами человек, за которого он себя выдает. В Росреестре добавляют, что при поиске квартирантов лучше воспользоваться услугами агентства недвижимости с хорошей репутацией. Его сотрудники помогут не только оценить объект и правильно его прорекламировать, но и составить и подписать договор. Кстати, при подписании лучше использовать усложненный вариант подписи с расшифровкой ФИО. "Это максимально затруднит возможным мошенникам процедуру подделки почерка и самой подписи", - отмечают в Росреестре.

Телевизор до востребования

Помимо мошенников на пути желающих сдать свою квартиру попадаются также мелкие жулики и просто непорядочные арендаторы. Многие квартиранты считают, что могут съехать из съемной квартиры без предупреждения, да еще захватив с собой хозяйский телевизор или тумбочку. Рассчитывают, что связываться с полицией из-за такой мелочи хозяева не станут, к тому же доказательств часто нет - если к договору не прилагалась опись имущества, передаваемого в аренду вместе с жильем, то доказать принадлежность телевизора будет непросто.

Так что не пренебрегайте описью. А еще - берите с жильцов залог. Обычно это сумма, равная одному месяцу проживания. Если все будет в порядке, то при прощании вы вернете ее арендатору, а если произойдет форс-мажор, то деньги покроют убыток. Впрочем, опытные риелторы также советуют страховать квартиру. Если квартиранты устроят пожар или затопят соседей с дорогим ремонтом, то залога точно не хватит, а вот страховка может выручить.

Наконец, будьте внимательны, выбирая риелтора. Если это агент-одиночка и у вас нет о нем хороших рекомендаций от друзей и знакомых, то лучше не связывайтесь и обратитесь в крупное агентство, предварительно изучив отзывы о его работе. А если решите сдавать квартиру самостоятельно, то будьте готовы, что на вас обрушится град звонков не от потенциальных арендаторов, а от все тех же риелторов. И некоторые из них могут не помочь, а обмануть.

Аферисты часто представляются агентами по недвижимости и говорят, что найдут вам отличного клиента, готового заплатить даже больше, чем вы хотите. Для этого нужна сущая мелочь - внести предоплату на указанный счет. "Лжериелторы уверяют, что из общего чека за услуги эта сумма будет вычтена. Конечно, после внесения предоплаты клиент не получает ни услуг, ни объяснений, ни компенсаций", - делится своим опытом Оксана Полякова.

Кстати

Ни продать, ни подарить

Надежно защитить свою квартиру от продажи квартирантами-мошенниками можно просто подав в Росреестр заявление, которое запретит любые сделки с вашей недвижимостью. В таком случае даже если мошенники подделают доверенность и попытаются продать квартиру, у них ничего не получится без вашего личного участия. Кроме того, простая регистрация договора аренды в Росреестре тоже может уберечь от проблем, но в таком случае договор нужно заключать на год и более, а также платить налоги. Впрочем, последнее - не право арендодателя, а его обязанность.