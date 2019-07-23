Как похудеть, питаясь недорого и с аппетитом

В бедных странах население толстеет быстрее, чем в развитых. К такому выводу пришли эксперты ВОЗ, сравнив темпы роста ожирения в разных государствах и среди людей с разным уровнем доходов. Причины, по мнению экспертов, не только в том, что качественная еда стоит дороже, поэтому люди с невысокими доходами вынуждены есть больше дешевой углеводистой пищи. Еще одна причина кроется в психологии. У людей с высоким уровнем доходов разнообразнее жизнь и много источников получить удовольствие. У бедных обильная и вкусная еда нередко становится смыслом жизни.

Отчасти эти выводы можно отнести и к нашей стране. Число россиян, которым поставлен диагноз "ожирение", достигло двух миллионов, или 1,3 процента от населения страны. Самый большой показатель излишне толстых в Алтайском крае - 5,4 процента. На втором месте Магаданская область - 3,4 процента. На третьем - Курганская (2,8 процента). В Москве ситуация выглядит благополучной: здесь зафиксировано только 0,5 процента толстяков. При этом реальное число людей с ожирением, о какой бы части страны ни шла речь, намного выше официальных цифр, признают в минздраве.

Дело в том, что до сих пор у нас не принято ставить этот диагноз в отрыве от других патологий. Поэтому пока молодой человек незаметно набирает вес, а проблем с самочувствием у него еще нет и по врачам он не ходит, в статистику он и не попадет.

"На самом деле принимать меры для нормализации веса нужно как можно раньше, с самого детства, а в идеале - о весе будущего ребенка должна заботиться женщина во время беременности", - комментирует ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии профессор Алла Погожева.

Есть общие ошибки в стандартном питании российских семей, которые приводят к нарушению обмена веществ в организме, а в результате вес человека постепенно начинает расти. Вот самые распространенные.

1. Избыток сахара. Вредна не только сладкая газировка, но и избыточное количество соков. Сахара много и в свежевыжатых соках, а в промышленные пакетированные соки его еще и добавляют. Родители подслащивают почти всю детскую еду - готовят с сахаром каши, творог. Добавляется сахар и во все напитки - чай, кофе, какао. В результате ребенок получает сахара в 3-5 раз больше нормы.

2. Избыток "быстрых" углеводов. Речь идет о большом количестве мучных блюд, выпечки, всевозможных плюшек и печенек, которые принято жевать в качестве перекуса между основными приемами пищи. Все это пустые калории, ненужные организму и откладывающиеся про запас в виде жира.

3. Недостаток белка и клетчатки. Мало кто знает, что, если человек получает недостаточно углеводов или жиров с пищей, они могут синтезироваться в организме из белков. Наоборот - нет. Вот почему достаточное количество белков нам просто необходимо. Молоко, творог, сыр, нежирное мясо, рыба, птица, растительные белки, которые содержатся в цельных крупах и бобовых, - все это основные продукты в здоровом рационе. А клетчатка, которой богаты овощи, фрукты и бобовые, обеспечивает нормальное пищеварение и помогает усваиваться полезным компонентам пищи и выводить из организма ненужные.

Конкретно

Как добиться правильного рациона, не имея много средств?

- Дорогие сладкие творожки и йогурты с фруктовыми и прочими добавками в мелкой упаковке можно заменить обычным кефиром и ряженкой. Это и полезнее, и дешевле. Разнообразить вкус при желании можно самим, добавив к кефиру недорогих сезонных фруктов.

- Колбаса, сосиски и прочее переработанное мясо хороши только одним - их практически не надо готовить. На этом плюсы заканчиваются. Для здоровья гораздо полезнее купить за те же деньги курицу, кусок нежирного мяса, печень и так далее. Если готовить правильно - запекать, тушить без добавления жира, получим практически диетическое блюдо. То же относится и к рыбе. Всегда можно найти замену дорогой красной рыбе. Та же сельдь, скумбрия, хек в разы дешевле, а польза от них такая же.

- Не забываем об овощах. Морковь, капуста, свекла, огурцы, болгарский перец, репчатый лук, пряная и листовая зелень - все это сейчас доступно круглый год.

- И последняя рекомендация: попробуйте как-нибудь посчитать, сколько денег тратится на "пустую" еду - конфеты, печенье, торты. Возможно, вы решите перенаправить эти траты на что-то такое же приятное (например, ягоды, орехи и сухофрукты), но куда более полезное.