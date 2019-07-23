Кабинет министров представил образец электронного паспорта гражданина России, выдавать который вместо бумажного повсеместно начнут с 2023 года, а в Москве - уже с июля 2020-го. Замена удостоверения личности на "цифру" будет проходить поэтапно.

В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации. К 2024 году россияне должны в полной мере использовать современную форму удостоверения личности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании на эту тему. "Очевидно, что мы можем быстрее отказаться от использования бумажных паспортов, - считает глава кабинета министров. - Есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году".

Оформление бумажных паспортов прекратят в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам совещания. К этому времени количество пунктов выдачи нового образца документа доведут до 3 тысяч. За первыми электронными паспортами нужно будет обращаться в отделения МВД, постепенно в систему предполагается включить и сеть многофункциональных центров предоставления госуслуг.

Пилотный проект стартует в Москве. "Мы начнем эту работу по поручению председателя правительства в июле следующего года", - сказал Акимов. Такое решение принято, потому что в столице цифровая инфраструктура развита больше, чем в других регионах, и в случае возникновения каких-либо вопросов их будет достаточно легко решить с мэрией города. Важно, что правительство не отказывается от использования привычных многим бумажных документов. "Обыч­ный паспорт, естественно, будет действовать, - заверил Дмитрий Медведев. - Мы планируем постепенно переходить к новшеству только после необходимых приготовлений".

- У многих людей, тем более у людей в возрасте, есть некое недоверие к техническим новинкам такого рода, - подчеркнул премьер. - К этому надо относиться с вниманием и уважением. Нам надо позаботиться, чтобы переход для такой категории людей был комфортным и безболезненным.

На совещании приняли принципиальное решение - все, кто имеет бумажные паспорта и не хочет их менять в силу каких-то причин, смогут ими пользоваться и дальше. Если документ выдан после 45 лет, когда по законодательству предусмотрен последний срок его замены, то бумажный документ можно будет оставить себе и дальше. Остальным гражданам электронный образец оформят в установленные сроки его замены: при достижении 20 и 45 лет. Все желающие также смогут заменить бумажное удостоверение личности на цифровое. "Никакого принуждения, никакой обязательности, никакой кампанейщины здесь не предусматривается, - заявил Максим Акимов. - Есть много людей, которым, наверное, не очень комфортно жить в этом электронном мире, есть люди, которые с рождения привыкают управляться с экраном, есть люди, которым это непривычно".

В электронное удостоверение личности включат многие документы, которые сейчас приходится хранить в разных формах. "В электронном паспорте должны быть все данные о человеке, его электронная подпись. Плюс он объединит в себе несколько документов, которые важны для любого лица, - сказал Дмитрий Медведев. - Я имею в виду и водительское удостоверение, и СНИЛС, можно и какие-то другие документы объединять".

Премьер-министр обратил внимание на важный момент - безопасность. "Если мы переводим в "цифру" все наши персональные данные, мы обязаны позаботиться о том, чтобы они были самым надежным образом защищены от взлома и манипуляций", - заметил он.

Электронный паспорт будет в двух видах. Как и во многих странах мира, основным документом станет пластиковая карточка с чипом. По форме она напоминает современные водительские права. Документ можно носить с собой, как привычный бумажный паспорт. Срок его действия - 10 лет.

Максим Акимов продемонстрировал паспорт "нового формата". Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Максим Акимов продемонстрировал образец электронного удостоверения с фотографией и нанесенной информацией, которая не меняется в течение жизни человека. Это фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, личная подпись, номер паспорта, дата выдачи и срок окончания действия. На чипе будут записаны остальные данные. "Это крайне защищенный документ с голографическим изображением, с криптографией российской, с QR-кодом, - объяснил он. - Подделка документа будет стоить несоизмеримо дороже и безопасность будет на порядок выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов".

Новое удостоверение личности при его утере можно заблокировать за считанные минуты. Для этого, пояснил зампред правительства, достаточно позвонить в МВД или многофункциональный центр. Если же кто-то найдет документ, то он просто не сможет им воспользоваться. При обращении к базам данных будет отображаться информация о блокировке карты. "Поэтому я бы на месте мошенников не рискнул этого делать", - подчеркнул Акимов. Все технические аспекты для внедрения электронного паспорта проработаны. Иностранные компоненты не будут использоваться ни в криптоалгоритме, ни с точки зрения программного обеспечения, ни при производстве чипа, подчеркнул Акимов.

Электронный документ упрощает взаимодействие с госорганами, получение государственных и коммерческих услуг, подчеркнул преимущество Медведев. "Не надо заполнять анкет, писать справки, перепечатывать данные, как это традиционно делалось, что нередко сопровождается ошибками и бездарно растраченным временем. Все это будет в электронном виде. Электронный паспорт, безусловно, обладает и другими достоинствами - его сложнее подделать и весьма трудно повредить", - заявил премьер.