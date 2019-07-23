Ким Чен Ын осмотрел новую северокорейскую подводную лодку

Лидер КНДР проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики. Такую информацию во вторник распространило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Сообщается, что Ким Чен Ын осмотрел новую субмарину, ознакомился с ее техническими данными и боевой системой. Агентство при этом не уточняет ни характеристики подводной лодки, ни ее вооружение. Известно лишь, что она будет использоваться для выполнения тактических задач в Японском море, пишет ТАСС.

В ходе инспекции северокорейский лидер подчеркнул, что для КНДР наличие подводного флота имеет стратегическое значение. Ким Чен Ын также заявил о необходимости разработки вооружений для ВМС, чтобы обеспечить надежную оборону государства.

Ранее американские и южнокорейские эксперты не раз предполагали, что КНДР строит новую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты. Кроме того, в конце 2017 года Северная Корея завершила разработку новой баллистической ракеты для подводных лодок "Пуккыксон-3".