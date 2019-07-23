Китай готов исследовать Луну совместно с Россией и ЕС

Впервые китайская инициатива по созданию международной научно-исследовательской станции на Луне была озвучена в 2016 году. Ранее Европейское космическое агентство упоминало о создании "Деревни на Луне", а Роскосмос намерен создать базу на Луне к 2030 году.

Замначальника Центра по исследованию Луны и космической инженерии при ГКУ Китая Пэй Чжаоюй проинформировал о том, что на основе 4-го этапа Лунной программы страны Китай готов совместно со странами, которые уже разработали свои планы исследования Луны, приступать к рассмотрению возможности создания международной научно-исследовательской станции на Луне.

Генеральный конструктор Лунной программы Китая, академик Китайской академии инженерных наук У Вэйжэнь заявил, что страна будет оценивать выполнимость ведения продолжительной работы на Луне и заложит фундамент для открытия на спутнике Земли исследовательской станции. Ранее КНР и РФ заявили о совместном исследовании Луны российским аппаратом "Луна-26" и китайским зондом "Чанъэ-7".