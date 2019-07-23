Комитет Госдумы отклонил поправку о средствах на экспортные кредиты

Комитет по бюджету и налогам Госдумы отклонил поправку правительства, которая дает кабмину право направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на экспортные кредиты.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта, который в том числе касается изменений в бюджетное законодательство. Согласно предложению Минфина, средства ФНБ при достижении объема фонда более 7% ВВП могут быть направлены на предоставление государственных экспортных кредитов.

"Это будут штучные проекты. Речь идет о том, что физически правительство получит возможность использовать этот источник не ранее 2021 года", - пояснил на заседании замминистра финансов Сергей Сторчак.

Комитет принял решение отклонить поправку из-за несогласованности позиций заинтересованных ведомств. В Центробанке заявили депутатам, что Минфин должен предоставить больше информации для того, чтобы Банк России смог определиться с позицией по законопроекту.

Глава профильного комитета Андрей Макаров напомнил требование регламента ГД: ко второму чтению все документы правительства должны быть представлены.

Если Дума одобрит законопроект, в кабмине намерены предоставлять льготное кредитование покупателям российского несырьевого экспорта - например, речь может идти о проектах по строительству энергетической инфраструктуры в разных странах или о поставках продукции машиностроения.