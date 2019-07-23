Кто спровоцировал инцидент с парой Ту-95МС над Японским морем

Серьезным международным инцидентом мог закончиться полет двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС России над нейтральными водами Японского моря. Посчитав, что "туполевы" нарушили воздушную границу Южной Кореи, пара истребителей F-16 этой страны, по утверждению местных военных, была вынуждены открыть по российским самолетам предупредительный огонь.

Однако, по словам командующего Дальней авиации ВКС России Сергея Кобылаша, эта информация не соответствует действительности. Никакого предупредительного огня не было. "Если бы российские летчики определили для себя такую угрозу, то последовал бы незамедлительный адекватный ответ", - заявил генерал.

Он рассказал, как на самом деле развивались события. 23 июля наши стратегические ракетоносцы впервые провели совместное с ВВС Китая патрулирование в воздушном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона. Авиагруппа в составе двух Ту-95МС и пары китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6к прошла по заранее спланированному маршруту над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. Затем экипажи перестроились в единый полетный порядок - колонну пар самолетов на удалении 3-4 км друг от друга. Полет проходил на высотах от 7,5 до 8,5 тысячи метров. Кобылаш уточнил, что авиагруппу 11 раз сопровождали истребители иностранных государств. Но непрофессионально себя повели только летчики Южной Кореи. В районе спорных островов Токто (в японском варианте - Такэсима) они совершили опасные маневры, пересекая курс и создавая угрозу безопасности нашим самолетам. Затем южнокорейские F-16 отстрелили тепловые ловушки и ушли.

"Если бы российские и китайские самолеты приближались к границам территориальных вод Республики Корея, то в соответствии с общепринятыми правилами южнокорейские летчики должны были выйти на радиосвязь с российскими экипажами на международной частоте, и установленными маневрами самолета и сигналами предупредить о возможном нарушении государственной границы в воздушном пространстве", - объяснил генерал. Он расценил действия южнокорейских экипажей как воздушное хулиганство и сообщил, что военному атташе Республики Корея вручена соответствующая нота.