Лукашенко рассчитывает на высокие показатели уборочной кампании

Виды на урожай в текущем году, по мнению президента Беларуси, хорошие, что дает основание рассчитывать на получение "9,5 млн тонн зерна с учетом рапса, кукурузы, гречихи и просо". Валовой сбор должен быть выше прошлогоднего по всем культурам, подчеркнул Александр Лукашенко на селекторном совещании, передает 23 июля его пресс-служба.

"От всех требуется максимальная отдача, чтобы все, что есть на полях, в конечном итоге оказалось в закромах", - поставил задачу руководитель страны, потребовав завершить основную уборку в течение двух недель, а за двадцать закончить ее полностью.

Несмотря на неплохие погодные условия, полагает президент, нынешняя уборочная кампания непростая: посевы в большинстве случаев высокорослые, имеют хорошую плотность, однако резко отличаются по степени созревания. Еще одна сложность, по его словам, связана с тем, что работы по уборке зерновых по времени накладываются на второй укос трав и массовый сев пожнивных культур.

Особое внимание на совещании с руководством регионов Лукашенко обратил на дисциплину труда в хозяйствах, высказав настороженность, что контролирующие органы по-прежнему выявляют массу недостатков. "Откровенное головотяпство, а зачастую - приписки. Но это уже нарушение закона, поэтому генеральному прокурору и министру внутренних дел надо обратить на это внимание и жестко спрашивать. Говорят, не хватает механизаторов, не на должном уровне подготовлены техника и зерносушильные комплексы, есть трудности с топливом", - очертил круг проблем глава государства. Он потребовал обеспечить жесткий контроль и над заготовкой льноволокна, а также возделываем рапса.

В селекторном совещании принимали участие руководство администрации президента, совета министров, министерства сельского хозяйства и продовольствия, генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, комитета государственного контроля, сообщают местные источники.

"В этом году урожай будет выше, чем в прошлом", - заверил журналистов до начала совещания вице-премьер Владимир Дворник. Такого же мнения придерживается и министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько: "Сформируем и продовольственную безопасность, и обеспечим животноводство". Для проведения уборочной кампании задействованы порядка 40 тысяч человек.