Медведев призвал эффективнее работать над нацпроектами

Национальные проекты пока реализуются в приемлемом темпе, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Проблемы, безусловно, остаются, признал он, и требуют активной работы.

Глава правительства во вторник собрал заседание президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы подвести итоги работы по реализации двенадцати нацпроектов в первом полугодии. Достижение основных результатов он намерен оценивать в следующем году, поскольку на старте работы приходится сталкиваться с множеством организационных вопросов, как это было, например, при заключении контрактов на строительство объектов, перечислении средств и организации работы в регионах. "Но кое-что уже почувствовать можно и сейчас, по результатам первой половины года", - считает Медведев.

- Из 1,7 триллиона рублей, которые предусмотрены на текущий год, кассовое исполнение сейчас составляет приблизительно 661 миллиард рублей, по данным на конец первой декады июля, - заявил премьер. - В целом это более или менее приемлемая ситуация, но проблемы остаются, и там, где они остаются, естественно, эту работу будет нужно ускорять.

Он еще раз призвал все ведомства и чиновников всех уровней - как федерального, так и регионального - работать над реализацией нацпроектов эффективнее и активнее. Граждане ждут конкретных результатов в экономике и социальной сфере, а также развитии страны в целом. "При этом мы договаривались, что эффект будем оценивать не только по цифрам, хотя цифры конечно важны. Но не менее важно, чтобы реальные изменения видели сами люди", - напомнил председатель правительства о тех, кто будет давать главные оценки работе кабмина.