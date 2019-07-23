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23.07.2019 22:19
Рубрика: Власть

МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе

Текст: Екатерина Забродина
На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона. Ранее глава дипведомства Сергей Лавров, выступая на переговорах с руководителями региональных государств, не раз говорил о том, что Москва призывает всех игроков, в том числе оппонирующих друг другу, к укреплению мер доверия и транспарентности. Теперь повестка, которую предлагает Москва, получила очертания стратегии.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

На Смоленской площади ее представил замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Как отмечается в сообщении на сайте МИД, на презентацию были приглашены представители арабских государств (в том числе на уровне Лиги), Ирана, Турции, а также постоянных членов Совбеза ООН, Европейского союза и БРИКС.

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Среди мер, предложенных Москвой, - укрепление диалога по линии военных ведомств и экспертов, например, организация специальных "горячих линий", координация маневров и пролетов военной авиации, допуск наблюдателей на объекты, незасекречивание сведений о приобретении вооружений, отказ от размещения в Персидском заливе военных группировок третьих стран и вообще сокращение иностранного военного присутствия.

В МИД РФ убеждены, что заинтересованные стороны могли бы пойти на заключение соглашения по контролю над вооружениями, созданию особых демилитаризованных зон. В перспективе может быть создана Организация по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, в которую вошли бы - в качестве наблюдателей или ассоциированных членов - Москва, Вашингтон, Пекин, Нью-Дели, страны ЕС и другие внерегиональные игроки.

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