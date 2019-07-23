Минск будет содействовать восстановлению экономики Сирии

На приоритетном характере развития торгово-экономического сотрудничества между Дамаском и Минском сделал акцент министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам своих переговоров в минувший понедельник с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом. Высокий сирийский гость находится в белорусской столице с 20 по 24 июля, информирует БЕЛТА.

Беларусь, подчеркнул Макей, намерена активно содействовать восстановлению экономики и социальной инфраструктуры Сирии. Он выразил убежденность, что скорейшая стабилизация обстановки в этой арабской стране и возрождение сирийского бизнеса будут способствовать росту деловой активности. Минск, заявил министр, "заинтересован в восстановлении того уровня многопланового и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, который существовал до начала вооруженного конфликта в Сирии".

Кроме того, РБ продолжит оказывать дружественной стране на Ближнем Востоке и гуманитарную помощь. Макей, в частности, напомнил, что начиная с 2015 года в Дамаск были переданы четыре партии гуманитарной помощи, включая продукты питания, детскую одежду и обувь, медицинское оборудование и медикаменты, а также технику и оборудование для восстановления народного хозяйства.

Особое внимание уделяется белорусской стороной проекту, связанному с отдыхом и оздоровлением сирийских детей, который осуществляется под патронатом главы государства. Только в текущем году из резервного фонда Александр Лукашенко распорядился выделить средства для оздоровления еще 400 сирийских детей и продолжить эту программу в ближайшие годы.

Как важный инструмент взаимодействия, рассматривается обеими странами и работа в рамках межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. "Мы поддерживали сирийских друзей в самые тяжелые времена, и сегодня, когда мирная жизнь постепенно возвращается в страну, готовы принимать активное участие в ее восстановлении", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства РБ, сообщив, что очередное заседание двусторонней правительственной комиссии состоится в Дамаске уже в следующем месяце.

Вице-премьер Валид аль-Муаллем, в свою очередь, информирует агентство, выразил большую благодарность белорусской стороне за оказываемую Сирии поддержку, в том числе, по оздоровлению сирийских детей, а также надеется на продолжение данной гуманитарной инициативы.