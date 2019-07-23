Минстрой назвал условия выплаты компенсаций дольщикам вместо достройки домов

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, руководствуясь критериями правительства, сможет принимать решение, достраивать проблемный дом или выплатить людям, вложившимся в стройку, компенсацию.

Критерии, исходя из которых будет приниматься решение, подготовил Минстрой. Они будут закреплены постановлением правительства. Проект документа опубликован для общественного обсуждения.

Один из критериев - предполагаемые расходы. Если на выплаты дольщикам понадобится меньше или столько же средств, сколько на завершение стройки, Фонд может принять решение о компенсациях. Второй критерий - время.

Если по результатам экспертизы станет ясно, что на достройку объекта требуется больше трех лет, Фонд также сможет решить не завершать стройку, выплатив дольщикам компенсации.