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23.07.2019 10:48
Рубрика: Власть

Минобороны РФ опровергло нарушение Ту-95МС границ Южной Кореи

Текст: Иван Петров
В министерстве обороны России прокомментировали инцидент, произошедший во вторник над нейтральными водами акватории Японского моря.

По данным российских военных, 23 июля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполняли плановый полет в разрешенном воздушном пространстве. "В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16. Их летчики совершили непрофессиональные маневры - они пересекли курс российских ракетоносцев, тем самым создав угрозу их безопасности. Отмечается, что южнокорейские летчики при этом не вышли на связь с экипажами российских Ту-95.

В Минобороны уточнили, что удалились иностранные истребители от наших самолетов, только после отстрела F-16 тепловых ловушек.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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В российском военном ведомстве подчеркивают, что данные объективного контроля подтвердили, что маршрут самолетов Ту-95 проходил без отклонений от плана. Весь полет прошёл в соответствии с международными правилами. Ракетоносцы прошли "на удалении более 25 км от островов, ни разу не нарушив воздушного пространства Южной Кореи.

В то же время, по данным Минобороны РФ, южнокорейские летчики уже не в первый раз пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря. Но, как отмечается, сделали это безуспешно.

При этом южнокорейская сторона ссылается на некую самопроизвольно установленную ими зону опознавания ПВО.

"Стоит отметить, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией. Об этом неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам", - заключили в министерстве обороны России.

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