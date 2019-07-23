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23.07.2019 07:45
Рубрика: Общество

Ученые описали новый вид самых маленьких в мире акул

Текст: Николай Грищенко

Международная команда морских биологов открыла ранее неизвестный науке вид карманных акул. Длина самца взрослой особи, который обитает в водах Мексиканского залива, достигает всего 14 сантиметров или 5,5 дюймов.

Впервые американская карманная акула (Mollisquama mississippiensis) была выловлена в восточной части Тихого океана в 1979 году. Ее длина достигла 40 сантиметров. Сейчас данный экземпляр, как сообщает Tulane University, находится в Зоологическом музее Санкт-Петербурга.

Фото: youtube.com
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Только в 2010 году в распоряжении американских ученых оказался еще один экземпляр глубоководной хищницы. Акулу поймали в водах Мексиканского залива. Ученые провели исследование карманной акулы и описали ее в статье, опубликованной в журнале систематики животных Zootaxa.

В 2013 году биологи приступили к изучению Mollisquama mississippiensis с помощью мощного микроскопа, рентгена и компьютерной томографии. У мини-акулы из Мексиканского залива оказалось несколько меньше позвонков и светились внутренние органы, как это обычно бывает у обитателей больших глубин. Органы представляют собой заполненные слизью железы, внутри которых живут излучающие свет бактерии.

Таким образом ученые определили, что перед ними находится новый вид американских карманных акул.

Общество Природа В мире США
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